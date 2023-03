Samsung w maju ruszy z produkcją paneli OLED do iPhone'ów 15

Samsung Display rozpocznie produkcję paneli OLED do iPhone'ów 15 o miesiąc wcześniej niż planowano. To przez rezygnację Apple'a z wyświetlaczy firmy BOE.

Za mniej niż pół roku Apple zaprezentuje nowe iPhone'y z serii 15. Zostaną one wyposażone w wyświetlacze OLED z rozwiązaniem Dynamic Island, które zadebiutowało w ubiegłorocznych modelach iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. Jak podaje serwis The Elec, firma BOE boryka się z problemami z wyciekiem światła wokół otworu i straciła szansę zostania jednym z pierwszych dostawców paneli do nowych iPhone'ów.

Wykluczenie Chińczyków to oczywiście korzyść dla koreańskiego Samsunga. Ten już w maju zamierza ruszyć z produkcją wyświetlaczy do podstawowych modeli iPhone'a 15 (LTPS). To o miesiąc wcześniej niż pierwotnie planowano. Nie zmieni się za to przewidziany wcześniej termin rozpoczęcia produkcji paneli OLED do iPhone'ów 15 Pro (LTPO). Nadal aktualny pozostaje czerwiec 2023 roku.

Samsung nie będzie jedynym dostawcą wyświetlaczy do iPhone'ów 15 Pro. Panele LTPO OLED będzie również produkować LG Display. Start ma nastąpić w czerwcu tego roku.

Nowe flagowe smartfony firmy Apple powinny zostać zaprezentowane na początku września 2023 roku. Jeszcze w tym samym miesiącu urządzania te powinny być dostępne w globalnej sprzedaży.

