iPady większe niż MacBooki? Apple to rozważa

Czym jest tablet? Na przykład jest czymś większym od telefonu i mniejszym od laptopa. Niedługo niekoniecznie nadal tak będzie.

Apple jest największym producentem na rynku tabletów, jednak to smartfony odpowiadają za większość przychodów firmy. Mimo tego, tablety w ostatnim roku sprzedawały się nadzwyczaj dobrze. Apple zanotował w tym segmencie ostatnio przychód o 78,9% w stosunku do analogicznego roku poprzedniego. Sektor komputerowy wzrósł równie imponująco - o 70,1%. Niedługo jednak możemy być świadkami dość ciekawej zmiany w segmencie tabletów. Okazuje się bowiem, że Apple poważnie myśli nad powiększeniem tego segmentu. Tak wynika przynajmniej z informacji Bloomberga.

Chodzi tutaj o bardzo dosłowne powiększenie - urosnąć mają bowiem wyświetlacze. Obecnie największy iPad ma przekątną 12,9 co czyni go mniejszym jest od najmniejszego z laptopów MacBook (13,3 cala). Najnowsze plany mówią jednak o tym, by w ofercie Apple'a pojawiły się iPady z wyświetlaczami 14 i 16 cali. W takiej sytuacji bylibyśmy świadkami kolejnego zatarcia granicy pomiędzy iPadami oraz MacBookami. Rozmiar dołączyłby bowiem do układu M1 oraz wyświetlaczy Mini-LED.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: bloomberg, wł