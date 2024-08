Infinix szykuje rewolucję w świecie NFC

Infinix ogłosił wprowadzenie przełomowej technologii 720° SphereTech NFC, która ma zrewolucjonizować korzystanie z komunikacji zbliżeniowej w smartfonach. Dzięki tej innowacji, NFC ma działać bezproblemowo z trzech stron urządzenia, co powinno znacząco zwiększyć wygodę i niezawodność.

Znana z wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych firma Infinix zapowiedziała technologię Infinix 720° SphereTech NFC. Jej celem jest zrewolucjonizowanie sposobu korzystania z tego rodzaju komunikacji w smartfonach. Dzięki nowości, użytkownicy będą mogli cieszyć się bezproblemowym działaniem NFC z trzech stron urządzenia, co ma znacząco zwiększyć wygodę i niezawodność tej technologii.

Przełom w technologii NFC

Technologia Infinix 720° SphereTech NFC to nowatorskie podejście do układu przestrzennego sygnału NFC oraz konfiguracji materiałów podzespołów współpracujących z modułem NFC. Rozwiązanie to zwiększa obszar odczytu sygnału o 200% i podwaja jego zasięg, umożliwiając korzystanie z NFC nie tylko z tyłu, ale także z przodu i od góry smartfonu. W praktyce oznacza to, że użytkownicy nie będą musieli precyzyjnie przykładać swojego urządzenia do terminalu płatniczego czy innych urządzeń kompatybilnych z NFC. A to powinno wpłynąć na znaczną poprawę wygody korzystania z komunikacji bliskiego zasiegu.

Nasze zaangażowanie w innowacje i zrozumienie potrzeb użytkowników skłoniło nas do stworzenia rozwiązania, które nie tylko zwiększa funkcjonalność urządzeń, ale także zapewnia bezpieczeństwo i wygodę naszych odbiorców. 720° SphereTech NFC znacząco poprawia korzystanie z NFC, oferując płynne, niezawodne i bezpieczne działanie pod wieloma kątami.

– powiedział Li Cao, Senior Manager, NFC Department of Infinix

Przyszłość NFC w urządzeniach Infinix

Technologia 720° SphereTech NFC będzie dostępna w wybranych modelach smartfonów Infinix, oferując użytkownikom na całym świecie dostęp do najnowszych osiągnięć w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej. Infinix, jako marka założona w 2013 roku, konsekwentnie rozwija swoją ofertę, dostarczając modne, wydajne i przystępne cenowo urządzenia, które mają zaspokajać potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.

