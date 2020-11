Huawei zakazany w Wielkiej Brytanii od września 2021 roku

Wielka Brytania oficjalnie dołącza do listy państw, które wyznaczyły termin usunięcia instalacji Huawei. Nowe przepisy dotyczą póki co tylko sieci 5G, ale do 2027 roku chiński producent ma zniknąć całkowicie z brytyjskiego rynku mobilnego.

Problemy dla Huawei to nowe przepisy, jakie ogłosił brytyjski Department for Digital, Culture, Media and Sport. Są one powiązane z wartym 333 miliony dolarów planem wprowadzenia różnorodności dostawców sieci bezprzewodowej na terenie kraju oraz opracowane we współpracy z jednostkami rządowymi odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo. A sprzęt Huawei został w tym roku uznany za potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego oraz prywatności użytkowników. Dlatego od września nie będzie możliwe instalowanie sprzętu chińskiego producenta, zwłaszcza przy budowie sieci 5G. A do 2027 roku już użytkowany ma zostać całkowicie wymieniony - czyli Huawei zniknie całkowicie z Wielkiej Brytanii.

W miejsce Huawei zostaną wprowadzone sprzęty i rozwiązania firm Nokia oraz Ericsson, które wygrały przetarg ogłoszony przez władze. Ta powszechna zmiana ma przyśpieszyć również usunięcie z Wielkiej Brytanii przestarzałych technologii 2G i 3G. A wracając do Huawei - w niektórych przypadkach operatorzy będą mogli zgłaszać potrzebę używania sprzętu Huawei nawet do stycznia 2022 roku, jednak zezwolenie na to będzie udzielane jedynie w sytuacjach wyjątkowych.

