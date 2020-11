Założyciel Huawei: „Amerykańskie władze chciały nas zabić”

Ren Zhengfei, szef i współzałożyciel Huawei, powiedział w wywiadzie dla serwisu Bloomberg, że sprzedaż marki Honor uwolni producenta od Amerykanów. Umożliwi także zarówno jej rozwój, jak i samego Huawei.

Ren Zhengfei uważa, że sprzedaż budżetowej marki Honor pozwoli na odcięcie się od amerykańskich restrykcji, za które obwinia administrację prezydenta Trumpa. Dzięki "czystemu startowi" Honor zyska dostęp do zakazanych dla Huawei technologii i rozwiązań. Pozostaje jednak pytanie, czy na pewno? Honor ma przejąć Shenzhen Smart City Technology Development Group Co., które rozdzieliło poszczególne elementy marki wśród trzydziestu lokalnych korporacji. Shenzen SCTD jest firmą "wspieraną przez władze Chin" (czytaj: władze decydują o wszystkich ważnych posunięciach), a ponieważ między Chinami a USA toczy się wojna ekonomiczna...

Ren powiedział w wywiadzie:

Po kilku atakach na Huawei ze strony amerykańskich oficjeli zrozumieliśmy, że nie chodzi im o to, aby nas zatrzymać w rozwoju. Oni szukali sposobu, aby nas zabić. Teraz, gdy rozstajemy się z Honor, nie będziemy mieli z tą marką żadnych, nawet nieoficjalnych, powiązań. Dzięki temu może ona powrócić do normalnego biznesu na globalnej arenie

Szef Huawei ma z pewnością na myśli nie tylko dostęp do usług Google, ale również i możliwość nabywania podzespołów z firm, z którymi Huawei ma zakaz handlu. A ja przypomnę, że kampania przeciwko Huawei rozpoczęła się w 2018 roku, kiedy to dyrektorka finansowa Huawei została aresztowana w Kanadzie na wniosek Stanów Zjednoczonych. Potem, w maju 2019 roku, nastąpił trwający do dziś "ban" na korzystanie przez Huawei z usług Google i amerykańskich technologii.

Honor był przez lata integralną częścią modelu biznesowego Huawei i. Opisywane wydarzenia sprawiły, że szybko stracił swoją pozycję, a teraz, po rozstaniu z Huawei, ma szansę na nowy początek. Tym bardziej, że smartfony Honor są dość popularne w segmencie budżetowców i mogą stać się skuteczną konkurencją dla podobnych modeli Xiaomi oraz Oppo.

