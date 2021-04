Huawei zadebiutuje na giełdzie? Ren Zhengfei tak sugeruje

Huawei całe lata zaprzeczał temu, by miał zadebiutować na giełdzie. Okazuje się jednak, że może się to zmienić.

Ren Zhengfei będący założycielem Huaweia to były wojskowy. Nic dziwnego, że postępuje on zgodnie z wcześniej ustaloną strategią - zakładała ona wcześniej skupienie się na smartfonach oraz infrastrukturze sieci. Przedsiębiorca regularnie wzbraniał się też przed wprowadzeniem Huaweia na giełdę. Firma wielokrotnie chwaliła się, że jej współwłaścicielami są tak naprawdę wszyscy pracownicy. Nie były to czcze przechwałki (przynajmniej jeśli mówimy o rynku chińskim). Teraz jednak może dojść do zmiany tej polityki. Ren przypomniał pracownikom Huaweia, że wszelkie nielegalne praktyki spotkają się z natychmiastową reakcją i nadmienił, że jeśli Huawei kiedyś zadebiutuje na giełdzie to problemy mogą być dla takich czarnych owiec jeszcze większe.

To pierwszy raz, kiedy założyciel firmy sugeruje wejście na giełdę. Zmieniło się jednak wiele - kiedyś filarami Huaweia były smartfony oraz infrastruktura sieci. Przez sankcje USA trzeba było jednak znaleźć coś w miejsce tego pierwszego. Tutaj również odezwała się wojskowa przeszłość Rena - opisując sytuację rynkową mówił o strzelaniu, ranach i bitwach. Częścią zmiany taktyki było wejście na inne rynki: samochody, rolnictwo, górnictwo czy monitory. Huawei większą wagę przykłada też do zegarków, tabletów, laptopów i słuchawek. O tym wszystkim otwarcie mówił chiński przedsiębiorca. Wspomniał też, że na rynki zagraniczne wyśle szczególnie wojowniczych przedstawicieli. Przychody w zeszłym roku uległy zwiększeniu o 3,8% i wyniosły 894 miliardy juanów, czyli około 513 miliardów złotych. Możliwe, że wejście na giełdę to kolejny krok w nowej taktyce.

Źródło tekstu: scmp, wł