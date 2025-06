Zaparkujesz, a opłata sama się pobierze. Prościej już być nie może

Nowa technologia ułatwi nie tylko parkowanie

Ale przede wszystkim pobieranie opłaty za postój. Cały ten proces automatycznego pobierania opłaty za parkowanie odbywa się za pomocą specjalnych czujników, które są zainstalowane w jezdni. Ich zadaniem jest samodzielne wykrycie parkującego pojazdu. To właśnie dzięki nim, opłata jest pobierana automatycznie.

Nad testami pieczę sprawują singapurskie Władze ds. Miejskiej Przebudowy (URA). Lokalna gazeta "The Straits Times" opisała cały ten proces i poinformowała, że testy potrwają 10 miesięcy, w okresie od października 2025 roku aż do lipca 2026. Będą miały miejsce na jednym z parkingów, na którym zostały zamontowane specjalne czujniki do wykrywania pojazdów. Pokażą czy wykrywanie przez czujniki pojazdu okaże się efektywne.