Lidl nieźle odleciał. Te sprzęty działają jak Dyson, a kosztują grosze

Już nie musimy szykować tysiąca (albo i więcej) złotych, aby kupić Dysona. Możemy wstąpić do Lidla i wybrać spośród całkiem bogatej oferty, wentylator stołowy bezłopatkowy, taki, jaki nam pasuje do wnętrza mieszkania. Wentylatory występują w różnych wariantach, a ich ceny po promocji oscylują między 59,99 a 279 złotych. Do wyboru, do koloru. No może nie aż tak, bowiem wentylatory występują jedynie w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnym i białym. Ale trzeba przyznać, że designem przypominają Dysona i są naprawdę eleganckie w swojej minimalistycznej formie.

Wentylator stołowy bezłopatkowy, 24 W

Zapewnia możliwość zdalnego sterowania za pomocą pilota. Posiada 10 stopni prędkości. Wyświetlacz LED służy do wyświetlania poziomów prędkości oraz timera. Już teraz możemy go zakupić w sklepie internetowym, a do sklepów stacjonarnych trafi w dniach od 23 do 29 czerwca. Teraz zakupimy go w promocyjnej cenie za 149 złotych. Cena regularna to 179 złotych.