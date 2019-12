Huawei Watch GT 2 42 mm w końcu do kupienia w Polsce

Huawei Watch GT 2 w rozmiarze 42 mm po miesięcznym opóźnieniu trafił w końcu na polski rynek. Sprzedaż zegarka miała u nas ruszyć 18 listopada, ale z jakiegoś powodu termin ten nie został dotrzymany.

Huawei Watch GT 2 42 mm różni się od swojego większego "brata" kilkoma parametrami. Jest oczywiście mniejszy - rozmiar koperty to 42 mm, a nie 46 mm. Mniejszy jest też wyświetlacz, który ma tu 1,2 cala i rozdzielczość 390 x 390 pikseli. Większy wariant zegarka ma 1,39-calowy ekran o rozdzielczości 454 x 454 piksele.

Mniejszy zegarek wyposażony jest w akumulator, który - według producenta - powinien wystarczyć na tydzień pracy na pojedynczym ładowaniu. To mniej niż w większym zegarku (do 2 tygodni). Do napełniania baterii służy dołączona do zestawu ładowarka ze złączem magnetycznym.

Huawei Watch GT 2 42 mm pozwala zmieścić w pamięci wewnętrznej do 500 piosenek. Na wyposażeniu jest też moduł GPS oraz pulsometr. W przeciwieństwie do większego wariantu, nie ma tu możliwości prowadzenia rozmów głosowych z wykorzystaniem połączenia Bluetooth z telefonem.

Mniejszy wariant zegarka Huawei Watch GT 2 kosztuje 899 zł, czyli tyle samo, co większy model. Kupić go możemy między innymi w oficjalnym sklepie internetowym producenta pod adresem shop.huawei.com/pl. W sieci Play do zegarka dołączane są w prezencie słuchawki Huawei FreeLace. W tym przypadku zalecany jest pośpiech, ponieważ liczba zestawów zegarek + słuchawki jest ograniczona.

Źródło tekstu: Huawei, Play