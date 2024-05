Huawei Pura 70 trafia do Polski. Można oszczędzić blisko 900 zł

Huawei Pura 70 trafią do Polski już 7 maja 2024 roku. Producent pochwalił się, jakie atrakcje czekają na pierwszych klientów.

Do Polski trafiły flagowe smartfony z rodziny Huawei Pura 70. Nad Wisłą zobaczymy trzy urządzenia z nowej serii, a więc podstawowy model Pura 70, ulepszony Pura 70 Pro oraz Pura 70 Ultra, który ma wywołać trzęsienie ziemi w świecie mobilnej fotografii.

Huawei Pura 70 - nowe flagowce dla pasjonatów fotografii

Podstawowy model Huawei Pura 70 to względnie kompaktowy smartfon z wyświetlaczem LTPO OLED o przekątnej 6,6" i odświeżaniu 120 Hz. Jego sercem jest układ HiSilicon Kirin 9010, natomiast głównym atutem ma być aparat. Dotyczy to szczególnie głównego modułu o rozdzielczości 50 Mpix sparowanego z obiektywem o zmiennej ogniskowej f/1.4-4.0. Tutejszy akumulator ma natomiast pojemność 4900 mAh i obsługuje szybkie ładowanie mocą 66 W (przewodowo) lub 50 W (bezprzewodowo).

Huawei Pura 70 Pro pod wieloma względami przypomina swojego tańszego krewnego. Główne różnice to większy, zakrzywiony wyświetlacz o przekątnej 6,8" oraz mocno usprawniony aparat. Ulepszeń należy szukać przede wszystkim w przypadku teleobiektywu. W tej roli dostajemy jednostkę o rozdzielczości 48 Mpix z peryskopowym teleobiektywem, którą przy okazji można wykorzystać do robienia spektakularnych zdjęć makro. Aparat ma 5050 mAh i obsługuje szybkie ładowanie mocą 100 W (przewodowo) i 80 W (bezprzewodowo).

Najbardziej spektakularny jest jednak Huawei Pura 70 Ultra. Tutejszy aparat wyposażono w jednocalową matrycę o rozdzielczości 50 Mpix. Żeby zachować rozsądne wymiary obudowy, sparowano ją z wysuwanym mechanicznie obiektywem. Co warto podkreślić, nie odbiło się to negatywnie na jego parametrach - nadal mamy do dyspozycji zmienną przysłonę (f/1.6-4.0) oraz optyczną stabilizację obrazu (OIS).

Na tym jednak nie koniec, bo na pokładzie znajdziemy jeszcze lepszy moduł tele z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix i aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 40 Mpix. Jak obiecuje producent, to najlepsze aparaty, jakie znajdziemy obecnie w smartfonach, co z pewnością sprawdzimy, kiedy tylko telefon trafi w nasze ręce.

Z gorszych informacji, żaden model z rodziny Huawei Pura 70 nie ma łączności 5G.

Huawei Pura 70 - polskie ceny i dostępność

Nowe telefony są dostępne od dzisiaj, tj. od 2 maja 2024. Ich sugerowane ceny detaliczne prezentują się następująco:

Huawei Pura 70 Ultra (16 GB/512 GB) - 6399 zł,

Huawei Pura 70 Pro (12 GB/512 GB) - 5199 zł,

Huawei Pura 70 (12 GB/256 GB) - 3999 zł.

Dodatkowo od 2 maja do 30 czerwca 2024 można skorzystać ze specjalnej oferty premierowej. W jej ramach klienci otrzymają w prezencie słuchawki Huawei FreeBuds Pro 3 o wartości 899 zł. Z kolei kupując telefony na stronie producenta klienci otrzymają dodatkowo usługę ochrony ekranu przez okres 6 miesięcy, opcję przedłużenia gwarancji o dodatkowy rok oraz podwójne punkty w programie lojalnościowym prducenta.

