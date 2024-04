Huawei Watch FIT 3 i Watch 4 Pro Space Edition w Polsce. Rusza konkurs

Huawei Watch FIT 3 i Huawei Watch 4 Pro Space Edition już za tydzień debiutują w Polsce. Z tej okazji producent ogłosił dziś konkurs z 5 zegarkami do wygrania.

Huawei nie zwalnia tempa. Kilka dni temu wprowadził do Polski najnowszą opaskę Huawei Band 9, a już 7 maja dołączą do niej kolejne urządzenia: seria smart zegarków Huawei Watch FIT 3 oraz nowy Huawei Watch 4 Pro w wersji Space Edition.

Z tej okazji oficjalny sklep internetowy huawei.pl rozpoczyna wielkie odliczanie do ich premiery i zaprasza do udziału w konkursie, który potrwa do 6 maja. Wyłonionych zostanie 5 zwycięzców, którzy w nagrodę otrzymają zegarki marki.

Na wszystkich uczestników czeka kupon na przedłużenie gwarancji o rok za 1 zł, do zrealizowania przy zakupie Huawei Watch FIT 3 lub Huawei Watch 4 Pro Space Edition.

Jak wygrać zegarek Huawei?

Aby wziąć udział w konkursie, należy na stronie https://consumer.huawei.com/pl/offer/smartwatche zapisać się na newsletter oraz maksymalnie w 5 zdaniach odpowiedzieć na pytanie:

Jak wykorzystał(a)byś smartwatch, by w ciekawy sposób połączyć wypoczynek z aktywnością podczas majówki?.

Autorzy najbardziej kreatywnych odpowiedzi mają szansę wygrać kupony na zakup poniższych produktów za 1 zł:

1 x Huawei Watch 4 Pro Space Edition ,

, 1 x Huawei Watch 4 Pro Classic ,

, 3 x Huawei Watch FIT 3 w kolorze czarnym.

Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają kupon, dzięki któremu przy zakupie smartwatchy Huawei Watch FIT 3 lub Huawei Watch 4 Pro Space Edition będą mogli za 1 zł przedłużyć o rok gwarancję. Kupony zostaną wysłane w dniu premiery smartwatchy – 7 maja 2024 r.

Konkurs potrwa do 6 maja 2024 r., a zwycięzcy zostaną wyłonieni w ciągu 10 dni od jego zakończenia. Kupony konkursowe będzie można wykorzystać wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl do 23 czerwca 2024 r. Kupony nie łączą się ze sobą czy z kodem rabatowym za zapisanie się na newsletter.

Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie na stronie: https://consumer.huawei.com/pl/offer/regulamin/konkurs-smartwatche.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei