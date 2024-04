Skandal w Huawei. Pura ściąga ubrania

Huawei Pura to nowa seria telefonów chińskiego producenta, czerpiących pełnymi garściami z rozwiązań AI. Kto jednak sztuczną inteligencją wojuje, ten czasem sieje zgorszenie.

Huawei Pura to duże zaskoczenie

Pura jest nową serią smartfonów Huaweia o wyśrubowanych ambicjach fotograficznych. W modelu Huawei Pura 70 Ultra nawet zadziornie wybrzusza się obiektyw aparatu podczas zdjęć (widzieliśmy to już wcześniej w Tecno). Zanim jednak zaczniecie szukać taniego telefonu dla siebie — to nie tutaj. Najprostsze warianty startują od cen powyżej 3000 zł, a najpotężniejsza Pura 70 Ultra to wydatek w Chinach rzędu nawet ponad 6000 zł. Europejskie ceny, po wszelkich lokalnych podatkach mogą być jeszcze wyższe.

Pura i afera z nagością

Obok potężnego sprzętu, Huawei nie oszczędzał na oprogramowaniu. A że żyjemy w czasach generatywnego AI, telefony serii Pura nie mogły być pominięte w tym temacie. Jedną z nowych funkcji jest usuwanie zbędnych obiektów ze zdjęć.

Pierwsze zabawy korektą zdjęć i oczom Chińczyków ukazało się więcej gołej skóry, niż mogli się spodziewać. Serwis Weibo zaczęły zalewać efekty jeszcze w miarę grzecznych manipulacji. Choć Huawei przyznał, że będzie trzeba poprawić algorytmy, na razie chińskie narzędzie może służyć do zmieniania niewinnych zdjęć w erotykę.

