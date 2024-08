Huawei ma nową ładowarkę. W tej cenie może zamieszać

Huawei zaprezentował nową ładowarkę w Chinach. Jest ona wykonana w technologii GaN i pozwala ładować dwa urządzenia naraz.

Huawei zaprezentował nową ładowarkę. Prezentacja to trochę jednak za mocne słowo. Lepszym wyrażeniem będzie wprowadził do sprzedaży. Premierze nie towarzyszyła bowiem żadna konferencja prasowa połączona z wymienianiem tysięcy zalet nowego produktu. Ładowarka po prostu pojawiła się w sprzedaży w chińskim sklepie JD.

Nowa ładowarka Huaweia jest wykonana w GaN

Nowa ładowarka jest wykonana w technologii GaN. To nic innego jak wzór tlenku galu. W ten sposób ładowarka może być zarówno mocna, jak i mała. Normalne ładowarki są krzemowe. Nowy produkt ma dwa wejścia. Pierwsze to USB typu C i typu A razem. Drugie to po prostu USB typu C.

Nowy produkt potrafi ładować nawet w 100 W. To jednak przy założeniu, że używamy tylko jednego wejścia. Jeśli użyjemy obu naraz to możliwe są następujące kombinacje:

88 W (USB-A/C 1) + 18 W (USB-C 2)

66 W (USB-A/C 1) + 40 W (USB-C 2)

40 W (USB-A/C 1) + 66 W (USB-C 2)

18 W (USB-A/C 1) + 88 W (USB-C 2)

Nowa ładowarka kosztuje 349 juanów. To około 192 złote.

