Huawei chwali się grami dla HarmonyOS Next

Huawei chwali się nowym HarmonyOS Next i zachwala jak będzie tam wyglądać gaming. Już kilkadziesiąt gier mobilnych powstało specjalnie z myślą o nowym systemie.

Huawei niestrudzenie rozwija swój własny system operacyjny. Pierwsze odsłony HarmonyOS wyglądały bardziej jak kolejna wariacja Androida. Teraz jednak chińska firma szykuje HarmonyOS Next, który ma być ostatecznym rozwodem z Androidem. Huawei chwali się również grami zaprojektowanymi specjalnie dla swojego systemu operacyjnego.

Huawei zachwala gaming na HarmonyOS Next

Wygląda na to, że Chińczycy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak istotny jest sektor gier mobilnych dla systemu operacyjnego. Owszem, Huawei mocno szlifował na przykład mapy czy odtwarzacze muzyki, ale to gry zarabiają najwięcej. Naturalnym krokiem jest zatem, żeby najpopularniejsze gry mobilne (Genshin Impact, Honkai Star Rail, Honor of Kings, PUBG Mobile, Fate/Grand Order) miały wersje na nowy system operacyjny. Przy okazji Huawei pochwalił się, że już 40 gier zostało zaprojektowanych specjalnie z myślą o HarmonyOS Next.

Producent zaprezentował także kolejną wersję deweloperską HarmonyOS Next. Jest ona dostępna dla takich urządzeń jak Huawei Mate 60, Huawei Mate X5 czy Huawei MatePad Pro.

Zobacz: Huawei ma powód do dumy. HarmonyOS to numer 2 w Chinach

Zobacz: Huawei świętuje. Już 100 milionów ludzi z HarmonyOS

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: huawei

Źródło tekstu: shiftdelete via gizchina, wł