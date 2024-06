Huawei ma powód do dumy. HarmonyOS to numer 2 w Chinach

Counterpoint Research pokazał, jak wygląda rynek mobilnych systemów operacyjnych w Chinach. Powód do zadowolenia ma Huawei, którego HarmonyOS przegonił iOS Apple'a.

HarmonyOS to mobilny system operacyjny firmy Huawei, który można spotkać w smartfonach tego producenta, przeznaczonych na rynek chiński. Popularność tego oprogramowania sukcesywnie rośnie, w efekcie czego nastąpiła zmiana kolejności w najnowszym rankingu, przygotowanym przez firmę analityczną Counterpoint Research. Wynika z niego, że w pierwszym kwartale 2024 roku HarmonyOS był popularniejszy od systemu iOS firmy Apple.

Co istotne, udział oprogramowania firmy Huawei w chińskim rynku wzrósł przez rok z 8% do 17%. Jednocześnie udział systemu iOS spadł z 20% do 16%. Na pierwszym miejscu uplasował się Android, z udziałem w rynku na poziomie 68% (spadek o 4% rok do roku).

Ranking globalny

Rozwój HarmonyOS nie ogranicza się do Chin. Przez rok udział tego systemu w globalnym rynku podwoił się, osiągając w 1Q2024 4%. Stało się to koszem zajmujących dwa pierwsze miejsca systemów Android oraz iOS, które w ujęciu rocznym odnotowały spadek odpowiednio z 78% do 77% oraz z 20% do 19%.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Counterpoint

Źródło tekstu: Counterpoint