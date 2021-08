Huawei nova 9 w przyszłym miesiącu

Już w przyszłym miesiącu pojawią się nowe średniopółkowce Huaweia. Będzie to seria Huawei nova 9.

Huawei ostatnio przez długi czas nie wydawał nowych telefonów. Nie ma się jednak co dziwić. To coraz mniej znaczący segment dla chińskiej firmy. Huawei lideruje w sektorze infrastruktury sieci, zaangażował się w rynek górnictwa, rolnictwa, elektromobilności, wydaje komputery, notuje wzrosty w sprzedaży laptopów, tabletów, zegarków, słuchawek, telewizorów... Tam, gdzie brak możliwości używania usług Google i najlepszych mobilnych układów aż tak nie uwiera.

Ostatnio jednak Huawei wrócił do gry. Pojawił się nowy wariant smartfonu Huawei nova 8, a główne modele z tej serii pojawiły się w Europie. Jednocześnie pojawiła się seria Huawei P50, a jeszcze w tym roku pojawi się Huawei P50 Pro+. To jednak nie jest koniec. Niedługo pojawi się Huawei nova 9. Oczywiście w pierwszej kolejności nowe urządzenie pojawi się na rynku chińskim. Wydarzy się to już w przyszłym miesiącu. Wiemy, że ma być to nieco słabsza i jednocześnie tańsza seria niż Honor 50. Nie wiemy jednak nic bardziej konkretnego na temat specyfikacji technicznej nadchodzących smartfonów.

Zobacz: Czy Honor Magic3 to Huawei Mate 50? Honor zaprzecza...

Zobacz: Huawei P50 Pro 5G w październiku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: huaweicentral, wł