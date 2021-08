Huawei P50 Pro 5G w październiku

Huawei P50 już w październiku doczeka się wariantu 5G. Tak przynajmniej wynika z przecieków, które dochodzą do nas z Chin.

Huawei P50 wreszcie pojawił się pod koniec lipca, jednak nowa seria flagowców Huaweia nie pokazała jeszcze wszystkiego na co ją stać. Pojawiły się bowiem jedynie modele 4G. To oczywiście połączony efekt niedoborów układów na rynku i amerykańskich sankcji. Chiny to jednak ojczyzna 5G i najbardziej rozwinięte pod tym względem państwo. Huawei nie mógł sobie zatem pozwolić na wyłącznie wersje 4G. Huawei P50 Pro w wariancie 5G pojawi się zatem w październiku i będzie miał układ Kirin 9000 5G. Pod koniec czwartego kwartału (albo i na początku przyszłego) pojawią się modele Huawei P50 Pro+ 4G i 5G. Szybciej ma pojawić się wersja 4G. Tak wynika z przecieków Digital Chat Station z platformy Weibo.

Jednocześnie Huawei nie rezygnuje z uaktualniania swoich urządzeń do HarmonyOS. Jest co aktualizować - w zeszłym roku z usług mobilnych Huawei korzystało na świecie 650 milionów osób w 170 krajach. Huawei App Gallery stał się też trzecim największym sklepem mobilnym na świecie. Chińczycy wyprzedzili m.in. Samsunga i jego Galaxy Store. Trzeba jednak brać pod uwagę różnicę między pierwszymi dwoma miejscami i trzecim.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: weibo via phonearena, wł