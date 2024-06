Huawei MatePad SE 11” jest już w Polsce. Na start jest taniej

W Polsce debiutuje nowy tablet firmy Huawei, MatePad SE 11”. Urządzenie ma metalową obudowę, ekran o wysokiej rozdzielczości, cztery głośniki oraz pojemną baterię. A na start sprzedaży jest promocja.

Huawei MatePad SE 11" to zgrabne i lekkie urządzenie, które ma zaledwie 6,9 mm grubości i waży tylko 475 g. Dzięki temu tablet powinien bez problemów zmieścić się w plecaku czy nawet damskiej torebce. Metalowa obudowa i mocna konstrukcja mają mu zapewnić odporność na odkształcenia, a ekran ochronić przed ewentualnymi pęknięciami. Całość ma szary kolor, z delikatnym piaskowym wykończeniem.

Tablet został wyposażony w 11-calowy wyświetlacz o IPS LCD o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli (207 ppi). Producent chwali się, że zapewnia on gamę soczystych i barwnych kolorów. Jasność i kontrast precyzyjnie dostosowują się do otoczenia, dzięki czemu ekran ma być przyjaźniejszy dla wzroku. MatePad SE oferuje również redukcję emisji niebieskiego światła oraz migotania obrazu, co potwierdzają certyfikaty TÜV Rheinland. Tablet może służyć także jako czytnik książek – tryb eBook optymalizuje wyświetlane kolory, aby czytanie było jak najbardziej komfortowe.

Za multimedialne możliwości tabletu odpowiada też technologia Huawei Histen 9.0 z czterema głośnikami umieszczonymi symetrycznie po przeciwnych stronach urządzenia. Dają one czysty i zrównoważony dźwięk o natężeniu do 80 dB.

Uzyskany w ten sposób wysokiej jakości dźwięk stereo poprawia słyszalność dialogów, wyodrębnia ludzkie głosy i tłumi hałas w tle, w zależności od wyboru trybu. Efekty dźwiękowe Huawei Histen 9.0 zapewnią dostosowanie do każdego scenariusza użytkowania, niezależnie czy korzystający zechcą oglądać film, czy grać.

– podaje Huawei

Huawei MatePad SE 11" został wyposażony w akumulator o pojemności 7700 mAh. Pozwala on na przykład na 10 godzin oglądania filmów w jakości 1080p. W zestawie z tabletem jest ładowarka o mocy 22,5 W, dzięki której można łatwo uzupełnić zużytą energię. Tablet ma 6 GB RAM-u oraz 128 GB pamieci masowej i pracuje pod kontrolą oprogramowania HarmonyOS 2.0. Znajdziemy tu również dwa aparaty fotograficzne – tylny o rozdzielczości 8 Mpix oraz przedni o rozdzielczości 5 Mpix.

Dostępność i cena, promocja na start

Huawei MatePad SE 11" jest oferowany w Polsce z rysikiem Huawei M-Pen Lite. Tablet można kupić w sieciach handlowych Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik oraz w punktach sprzedaży sieci Plus i Orange. Urządzenie jest także dostępne w oficjalnym sklepie huawei.pl oraz w Strefie Marki na Allegro.

Od 17 czerwca do 14 lipca 2024 roku Huawei MatePad SE 11" dostępny będzie w promocji na start, w ramach której rekomendowana cena zostanie obniżona o 100 zł.

Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u sprzedawców.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei