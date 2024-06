Huawei MateBook X Pro 2024 – genialny ultrabook do pracy i nie tylko (test)

W moje ręce wpadł najnowszy Huawei MateBook X Pro, czyli mały i wydajny laptop, który można ze sobą zabrać w każdą podróż. Dzięki temu z dowolnego miejsca na świecie z łącznością internetową możemy zdalnie pracować lub się uczyć, a także korzystać z różnorodnych rozrywek.

W Polsce zadebiutował właśnie laptop Huawei MateBook X Pro w wersji na 2024 rok. Urządzenie jest nadal bardzo kompaktowe i ultramobilne, oferując jednocześnie wysoką wydajność oraz lepsze możliwości graficzne. A jak to wszystko się sprawuje na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja komputera (VGHH-X):

Aluminiowa konstrukcja, kolor Blue (niebieski),

Wymiary: 310 x 222 x 13,5 mm, masa 980 g,

14,2-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 3120 x 2080 pikseli (proporcje 3:2, 264 ppi), 120 Hz, 1000 nitów (wartość szczytowa), powłoka antyrefleksyjna, 10 punktów dotyku,

Szesnastordzeniowy, dwudziestodwuwątkowy procesor Intel Core Ultra 9 185H (2,5 GHz, maks. 5,1 GHz, 24 MB Cache L3),

Grafika Intel Arc Graphics,

32 GB RAM-u LPDDR5 6400 MHz, dysk SSD 2 TB NVMe PCIe,

Podświetlana klawiatura QWERTY, touchpad z obsługą wielodotykową, czytnik linii papilarnych,

Gniazda i porty: 3 x USB-C: 2 x Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen1,

Łączność: Wi-Fi 6E AX211 160 Hz (802.11ax), Bluetooth 5.3,

Kamera 1080p HD, zgodna z Windows Hello, 6 głośników, 4 mikrofony,

Wbudowany akumulator litowo-polimerowy o pojemności 70 Wh,

Zasilacz sieciowy 90 W (20 V / 4,5 A),

System operacyjny Windows 11 Pro 64-bit (22631),

Cena: 10999 zł.

Zawartość opakowania

Huawei MateBook X Pro 2024 przyjechał do mnie w czarnym, kartonowym pudełku, z gustowną obwolutą w kolorze czerwonym. Wewnątrz opakowania znalazłem, oprócz laptopa, zasilacz sieciowy o mocy 90 W, przewód USB-C, przejściówkę z USB-C do USB-A oraz przewodowe słuchawki douszne ze złączem USB-C.



Wygląd zewnętrzny i ergonomia, biometria

Do testów otrzymałem laptop Huawei MateBook X Pro 2024 w kolorze niebieskim. Urządzenie prezentuje się bardzo dobrze, choć matowa powłoka, którą zostało pokryte, sprawia wrażenie bycia tanim plastikiem. Z drugiej jednak strony, laptop nie jest dzięki temu śliski i trudniej będzie mu się wysunąć z ręki podczas przenoszenia. A niska masa i kompaktowe rozmiary zachęcają do tego, by wszędzie brać ten komputer ze sobą.

Po otwarciu laptopa, naszym oczom pokaże się wygodna, wyspowa klawiatura QWERTY z dwustopniowym podświetleniem oraz duży i funkcjonalny touchpad. Ten obsługuje dodatkowe gesty i akcje, dzięki którym można na przykład szybko zmienić poziom głośności czy zminimalizować lub zamknąć wszystkie okna aplikacji. Przydatne, choć trzeba uważać – szczególnie na to ostatnie. Są też delikatne, ale wyraźnie wyczuwalne odpowiedzi haptyczne.

W prawym górnym części komputera z klawiaturą znajduje się okrągły przycisk zasilania, zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych. Ten element wyposażenia działa bardzo sprawnie i pozwala na bardzo szybkie odblokowanie urządzenia. Do tego samego celu możemy użyć kamery umieszczonej nad ekranem, która (w końcu) jest zgodna z funkcją Windows Hello.

Ciekawym dodatkiem dla osób, które boją się bycia podglądanym, jest fizyczny wyłącznik kamery. Znajduje się on na prawym boku laptopa, obok złącza USB-C.

Wyświetlacz i jakość obrazu

Jedną z niewątpliwych zalet testowanego laptopa jest zastosowany w nim panel OLED o wysokiej rozdzielczości i wygodnych proporcjach 3:2. Wyświetlany na nim obraz jest ostry, kontrastowy i ma ładne kolory, które wyglądają tak samo dobrze pod każdym kątem.

Temperatura bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ΔE (MAX) 7018 K 99,9% sRGB

86,5% AdobeRGB

97,5% DCI P3 145,6% sRGB

100,3% AdobeRGB

103,1% DCI P3 0,29 (2,63)





Ekran w MateBooku X Pro 2024 oferuje tryb HDR oraz bardzo przyzwoitą jasność maksymalną. Ta dla małych obszarów ekranu może sięgnąć nawet 1000 nitów. Takiej wartości nie udało mi się odnotować podczas dokonanych pomiarów, jednak maksimum zmierzone w sytuacji, gdy 4% ekranu (środek) świeciło na biało, a reszta była czarna, wyniosło 682 nity. W połączeniu z doskonałym kontrastem przekłada się to na wysoką czytelność w niemal każdych warunkach. Ekran jest błyszczący, ale pokryty powłoką antyrefleksyjną.



Zgodnie z moją testową tradycją, sprawdziłem równomierność podświetlenia ekranu przy maksymalnej oraz znacznie niższej jasności. W tym celu podzieliłem ekran na 9 równych części i zmierzyłem jasność na środku każdej z nich. Wyszło bardzo dobrze – patrz infografiki poniżej.

Głośniki i jakość dźwięku

Huawei MateBook X Pro 2024 został wyposażony w zestaw aż 6 głośników z wylotami skierowanymi w górę (po bokach klawiatury). Grają one zaskakująco dobrze i można w nich usłyszeć nawet basy, choć o tych głębszych możemy zapomnieć. Dobrze i przede wszystkim czysto brzmią tu wszystkie odtwarzane dźwięki, bez względu na to, czego akurat słuchamy. Dodatkowe efekty, które poprawią jakość dźwięku, znajdziemy w aplikacji Huawei Sound.

Głośniki w testowanym laptopie generują mocny dźwięk, w zupełności wystarczający do typowych zastosowań, takich jak słuchanie muzyki w czasie pracy czy oglądanie filmów. Na upartego, można nawet rozkręcić imprezę w niezbyt dużym pomieszczeniu. Maksimum głośności, zmierzone w odległości około 60 cm od głośników, wyniosło aż 109,4 dB (testowe dźwięki w Huawei Sound). Przy korzystaniu z dostępnych efektów poprawiających jakość muzyki było trochę ciszej – do 87 dB.

Do laptopa można podłączyć słuchawki lub zewnętrzne głośniki. W ten sposób usłyszymy również dźwięki, z którymi wbudowane głośniki sobie nie radzą. Na przykład głębokie basy. Skorzystać w tym celu możemy z gniazda USB-C lub łączności Bluetooth. Całkiem nieźle radzą sobie również słuchawki, które znalazłem w pudełku razem z MateBookiem.

System operacyjny i aplikacje

Huawei MateBook X Pro 2024 pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 Pro. Ta wersja pozwala między innymi na korzystanie z dodatkowych funkcji biznesowych oraz umożliwia zaszyfrowanie dysku za pomocą Bitlockera. Domyślną przeglądarką internetową jest tu oczywiście Edge, dający na przykład łatwy dostęp do inteligentnych funkcji w ramach rozwiązania Copilot.

Laptop firmy Huawei jest sprzedawany ze standardowym, „windowsowym” zestawem programów, do których producent dorzucił kilka dodatków. O jednym już wspomniałem przy dźwięku. Nie zabrakło tu również aplikacji Menedżer PC Huawei. Narzędzie to pozwala zarządzać niektórymi funkcjami komputera, w tym Huawei Share, czyli rozwiązaniem służącym do bezproblemowego łączenia urządzeń z ekosystemu chińskiego producenta oraz ułatwiającego ich wzajemną komunikację.

Przydatnym narzędziem jest również Panel Sterowania Huawei. Po uruchomieniu tego dodatku zobaczymy niewielkie okno w rogu ekranu, dające szybki dostęp do wybranych funkcji (patrz zrzut ekranu poniżej). Jedną z nich jest Super Device, umożliwiający łatwe łączenie MacBooka z innymi sprzętami firmy Huawei. W moim przypadku był to smartfon Pura 70 Ultra.



Kupując laptop w sklepie na huawei.pl, możemy liczyć dodatkowo na prezent w postaci pakietu Microsoft 365 Family na 12 miesięcy.

Łączność i porty

Flagowy przenośny komputer firmy Huawei został wyposażony w takie standardy łączności bezprzewodowej, jak Wi-Fi 6E czy Bluetooth 5.3. Podczas testów nie miałem żadnych problemów ani z jednym, ani z drugim.

Jeśli chodzi o złącza, do dyspozycji mamy tu trzy gniazda w formacie USB-C, w tym dwa w standardzie Thunderbolt 4 (na lewym boku). Możemy też skorzystać z dołączonej do zestawu przejściówki z USB-C na USB-A. I na tym się kończą możliwości. Jest więc nowocześnie, ale dla niektórych osób może być zbyt ubogo. Sam do nich nie należę, ponieważ na co dzień korzystam z komputera, który poza USB-C ma tylko złącze Surface Connect.

Wydajność i kultura pracy

Huawei MateBook X Pro 2024 to prawdziwy flagowiec pod względem wyposażenia. Pod maską pracuje tu procesor Intel Core Ultra 9, zintegrowany z układem graficznym Intel Arc i wspierany przez 32 GB szybkiej pamięci RAM. To przekłada się na bardzo wysoką wydajność, która powinna się sprawdzić w bardzo różnych zastosowaniach.

Model 3DMark TimeSpy GeekBench 6 Cinebench R23 PCMark 10 Corona Benchmark Crystal Disk Mark Single Core Multi Core Single Core Multi Core Odczyt sekwencyjny Zapis sekwencyjny Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED 5831 - - 1764 12898 6589 4 842 600 5220,0 MB/s 865,3 MB/s Asus Zenbook S 13 OLED 1466 1977 5993 1627 5996 5225 2 126 120 6880,9 MB/s 4782,1 MB/s Huawei MateBook 16s 2023 2075 2693 13336 1985 14041 6503 4 629 280 4882,7 M/Bs 3942,1 MB/s Huawei MateBook D 16 2024 2027 2681 12792 1993 13362 6373 4 860 620 4914,7 MB/s 3936,5 MB/s Huawei MateBook X Pro 1774 - - 1663 7482 5243 2 687 640 3563,2 MB/s 2985,6 MB/s Huawei MateBook X Pro 2024 4147 2268 12936 1714 13472 6828 3 718 536 5233,6 MB/s 4851,0 MB/s Lenovo Yoga Slim 9i 2074 - - 717 9031 - 3 661 954 3667,7 MB/s 2994,6 MB/s Microsoft Surface Pro 9 1373 - - 1581 6733 4883 2 830 460 3431,5 MB/s 2517,6 MB/s Microsoft Surface Laptop Studio 4918 - - 1441 5137 5447 1 898 163 2287,8 MB/s 1165,1 MB/s Panasonic Toughbook 40 966 - - - - 2835 1 371 294 2976,1 MB/s 1617,4 MB/s



Na tym sprzęcie można również grać. Z przeprowadzonych testów wynika, że układ Intel Arc Graphics jest ponad dwukrotnie wydajniejszy od Intel Xe Graphics w MateBooku D 16 2024. Uruchomiłem na testowanym komputerze grę Baldur’s Gate 3 i ta działała z zadowalającą płynnością. No, może poza chwilami z bardziej skomplikowanymi efektami wizualnymi, przy których dało się zauważyć wyraźne klatkowanie. Nie mamy tu do jednak do czynienia ze sprzętem gamingowym.

Za to nie mogę narzekać na wydajność zastosowanego tu dysku SSD o pojemności aż 2 TB. Pozwala on na zapis sekwencyjny z szybkością ponad 5,2 GB/s oraz odczyt danych z szybkością niemal 4,9 GB/s.

Podczas dużego obciążenia podzespołów produkowana jest zwiększona ilość ciepła, za którego pozbycie się odpowiada zastosowany tu aktywny układ chłodzenia. Jego maksymalna głośność w odległości około 60 cm od laptopa osiągnęła wartość 45,9 dB, jednak na ogół pracuje on znacznie ciszej lub wcale. Z kolei obudowa komputera rozgrzała się w najcieplejszym miejscu (tuż powyżej klawiatury) maksymalnie do 52,5°C.

Zasilanie

MateBook X Pro w wydaniu na rok 2024 jest zasilany akumulatorem o pojemności 70 Wh. Gdy korzystałem z testowanego urządzenia do pisania recenzji, którą właśnie czytasz, energii wystarczyło na 8 godzin pracy. W tym czasie jasność ekranu ustawiona była na 37%, a tryb zasilania był przełączony na opcję „Zrównoważony”.

Laptop może również czerpać energię z sieci elektroenergetycznej za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza o mocy 90 W. Możemy go podłączyć do dowolnego z dostępnych gniazd USB-C.

Przy włączonym komputerze, ładowanie pustej baterii do 100 % zajęło prawie 80 minut.

Podsumowanie

Huawei MateBook X Pro 2024 to urządzenie reklamowane przez producenta jako eXtremalnie wydajny i lekki ultrabook i jest w tym wiele prawdy. Wydajność laptopa jest na naprawdę wysokim poziomie, a całość waży mniej niż kilogram. Najsłabszym ogniwem wciąż pozostaje tu układ graficzny, jednak i on daje radę w większości typowych zastosowań testowanego komputera. Warto też pamiętać, że nie mamy tu do czynienia z laptopem gamingowym.

Flagowy ultrabook marki Huawei oferuje nie tylko wysoką kulturę pracy, ale również niemal doskonałą jakość obrazu na jasnym wyświetlaczu OLED o wysokiej rozdzielczości i praktycznych proporcjach. Świetne są również wbudowane głośniki, które przydadzą się podczas korzystania z multimediów czy prowadzenia wideokonferencji. W tym ostatnim przypadku skorzystamy również z kamery, która jest również zgodna z Windows Hello i można jej użyć do odblokowania komputera.

Największa wada MateBooka X Pro 2024 to jego cena. Urządzenie w testowanej wersji kosztuje 10999 zł. Za tę kwotę otrzymujemy jednak atrakcyjny wizualnie i bardzo wydajny sprzęt, który ma wiele do zaoferowania swoim użytkownikom. Cena jest więc adekwatna do specyfikacji laptopa.

Ocena końcowa: 9/10



Wady:

Matowa powłoka laptopa sprawia wrażenie taniego plastiku,

Niektóre funkcje dostępne tylko przy korzystaniu z innych urządzeń firmy Huawei,

3 porty USB-C i nic poza tym (nie licząc przejściówki z USB-C na USB-A),

Układ graficzny wciąż słabszy od reszty podzespołów,

Wysoka cena.

Zalety:

Atrakcyjny wygląd,

Wysoka jakość wykonania i użytych materiałów (z jednym ale – patrz wady powyżej),

Niemal doskonały wyświetlacz OLED,

Mocne i dobrze grające głośniki,

Przydatne aplikacje i funkcje dodatkowe,

Wysoka wydajność, wystarczająca do typowych zastosowań,

Wysoka kultura pracy,

Przyzwoity czas pracy na baterii,

Zasilanie przez USB-C.

Galeria zdjęć laptopa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl