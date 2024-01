Huawei MateBook D 16 2024 – duży ekran i wysoka wydajność (test laptopa)

W Polsce zadebiutowało najnowsze wydanie laptopa Huawei MateBook D 16. Przygotowane na 2024 rok urządzenie jest napędzane procesorem Intel Core i9 13. generacji, ma dużo pamięci oraz klawiaturę QWERTY z blokiem numerycznym.

W styczniu Huawei wprowadził na polski rynek laptop MateBook D 16 2024. Urządzenie to trafiło w moje ręce trochę wcześniej, dzięki czemu mogłem mu się lepiej przyjrzeć. Najnowsza edycja tego popularnego komputera przenośnego to duże i dość masywne urządzenie, które oferuje jednak 16-calowy wyświetlacz, klawiaturę z osobnym blokiem numerycznym oraz wysoką wydajność, no może poza grafiką.

Najnowszy sprzęt chińskiej marki jest napędzany procesorem Intel Core i9 13. generacji, wspieranym przez 16 GB RAM-u. W komplecie mamy też dysk SSD o pojemności 1 TB oraz trochę innych udogodnień. A jak to wszystko sprawuje się w codziennym użytkowaniu? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja komputera (MCLG-X):

Aluminiowo-plastikowa konstrukcja, kolor Space Gray (szary),

Wymiary: 356,7 x 248,7 x 18 mm, masa 1730 g,

16-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli (142 ppi), 100% sRGB, powłoka matowa,

Czternastordzeniowy procesor Intel Core i9-13900H (2,6 GHz, maks. 5,4 GHz, 24 MB Cache L3),

Grafika Intel Iris Xe,

16 GB RAM-u LPDDR4X, dysk SSD 1 TB M.2,

Podświetlana klawiatura QWERTY z blokiem numerycznym, touchpad z obsługą wielodotykową, czytnik linii papilarnych,

Gniazda i porty: 1 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-C (ładowanie / dane / DisplayPort), 1 x HDMI, 1 x gniazdo audio Jack 3,5 mm typu combo (słuchawki + mikrofon),

Łączność: Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax), Bluetooth 5.1,

Kamera 1 Mpix, 2 głośniki stereo, 2 mikrofony,

Wbudowany akumulator o pojemności 70 Wh,

Zasilacz sieciowy 65 W (20 V / 3,25 A),

System operacyjny Windows 11 Home 64-bit (22631),

Cena: 5699 zł.

Zawartość opakowania

Huawei MateBook D 16 2024 przyjechał do mnie w szarym, kartonowym pudełku. Oprócz komputera, w opakowaniu znalazłem również biały zasilacz sieciowy o mocy 65 W z nieodłączanym przewodem USB-C.

Wygląd zewnętrzny i ergonomia, biometria

Testowany przeze mnie nowy laptop firmy Huawei jest duży, co wynika między innymi z zastosowania 16-calowego wyświetlacza, a jego masa wynosi ponad 1,7 kg. To sporo, jak na nowoczesne urządzenie mobilne, jednak wynikają z tego również zalety, To przede wszystkim duża powierzchnia robocza ekranu, który ma tu proporcje 16:10 – obraz jest wyższy niż w standardowym 16:9.

W komplecie mamy również pełną klawiaturę QWERTY z osobnym blokiem klawiszy numerycznych. Korzystanie z niej jest całkiem wygodne, choć ode mnie wymagała przyzwyczajenia – na co dzień używam klawiatury o nieco innym rozkładzie klawiszy, w szczególności tych w dolnym rzędzie. Klawiaturze, która oferuje dwa stopnie podświetlania (lub jego brak), towarzyszy duży i wygodny touchpad.



Nad klawiaturą, w prawym górnym narożu laptopa, Huawei umieścił okrągły przycisk zasilania, połączony z czytnikiem linii papilarnych. Podczas testów przyłożony do niego palec był prawie zawsze prawidłowo rozpoznawany, a odblokowanie komputera trwało ułamek sekundy.

Huawei MateBook D 16 2024 zachowuje typowy dla chińskiej marki, stonowany design. Urządzenie jest wykonane z dbałością o detale oraz z wysokiej jakości materiałów, przynajmniej częściowo – zewnętrzne powierzchnie obudowy urządzenia zostały wykonane z aluminium.

Na spodzie komputera znalazły się otwory wentylacyjne, służące do chłodzenia wnętrza urządzenia. Tu również, po bokach, widoczne są wyloty wbudowanych głośników.

Boki urządzenia zawierają wszystkie gniazda: USB-C, USB-A, HDMI oraz Jack 3,5 mm po lewej stronie i USB-A po prawej. Z przodu z kole producent umieścił otwory wlotowe dwóch mikrofonów.

Ostatnim elementem designu, na który warto zwrócić uwagę, jest obiektyw kamery, dla którego znalazło się miejsce w ramce nad ekranem. Ta niestety ponownie nie jest zgodna z Windows Hello, więc przy jej użyciu nie odblokujemy komputera.

Wyświetlacz i jakość obrazu

Huawei MateBook D 16 w wydaniu na 2024 rok został wyposażony w 16-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, co daje zagęszczenie punktów na poziomie 142 ppi. Nie jest to dużo, jednak do większości typowych zastosowań powinno wystarczyć. Nie można też za długo się wpatrywać w jedno miejsce, ponieważ zauważymy poszarpane krawędzie.



Zaletą zastosowanego tu ekranu, przynajmniej w oczach wielu potencjalnych użytkowników, będzie na pewno jego matowa powierzchnia. W wielu sytuacjach może to znacząco poprawić komfort korzystania z laptopa. Ekran za to nie jest dotykowy, nie grzeszy również wysoką jasnością. Ta, według producenta, wynosi 300 nitów. Jak zwykle w przypadku laptopów Huawei, rzeczywistość okazała się trochę lepsza.

Zmierzone przeze mnie maksimum wyniosło na środku ekranu 329 nitów. Najjaśniej jednak świeciła jego górna część – nawet ponad 358 nitów w pobliżu prawego górnego rogu panelu LCD. Tradycyjnie już, pomiarów jednolitości podświetlenia dokonałem po podzieleniu powierzchni ekranu na 9 równych części i zmierzeniu jasności na środku każdej z nich. Różnica między najjaśniejszym i najciemniejszym kawałkiem obrazu wyniosła 52 nity, czyli kilkanaście procent. Sporo, ale na szczęście nie rzuca się to w oczy.

A tak to wyglądało, gdy zmniejszyłem jasność do mniej niż 150 nitów.

Huawei obiecuje, że wyświetlacz w najnowszym laptopie firmy zapewnia pokrycie 100% barw z gamy sRGB i w zasadzie tak właśnie jest, o czym świadczą wyniki pomiarów kolorometrycznych (patrz tabela poniżej). Wyświetlane kolory cechuje również bardzo wysoka zgodność z oryginałem, co potwierdza niska wartość wskaźnika ΔE. Warto do tego dodać, że kolory wyglądają tak samo dobrze pod każdym kątem, a zmianie ulega co najwyżej ich jasność.

Temperatura bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ΔE (MAX) 7271 K 97,7% sRGB

69,0% AdobeRGB

70,9% DCI P3 100,4% sRGB

69,2% AdobeRGB

71,1% DCI P3 0,17 (0,85)





Głośniki i jakość dźwięku

Dźwiękowa strona MateBooka D 16 2024 jest realizowana za pomocą dwóch głośników, których wloty są skierowane w dół. Warto więc unikać umieszczania laptopa na miękkiej powierzchni, bowiem można w ten sposób skutecznie ograniczyć dźwięki, które się z nich wydobywają. A te mają całkiem dobrą jakość, szczególnie w zakresie tonów średnich i wysokich. Brakuje tylko głębszych basów, jak zwykle.

Głośniki testowanego laptopa brzmią nieźle nawet przy maksymalnej głośności. Ta zmierzona w odległości około 60 cm od głośników (laptop leżał na twardej powierzchni biurka) wyniosła 87,8 dB podczas słuchania muzyki z Tidala. To wystarczy, by rozkręcił mała, karnawałową domówkę, ale może się również przydać w wielu innych sytuacjach. W komplecie mamy dwa mikrofony, które wykorzystamy na przykład podczas wideokonferencji czy połączeń głosowych.

Do laptopa można podłączyć słuchawki lub zewnętrzne głośniki, dzięki czemu możemy usłyszeć również dźwięki, z których odtwarzaniem wbudowane głośniki sobie nie radzą (basy). Podłączymy je z użyciem gniazda Jack 3,5 mm lub bezprzewodowo, przez Bluetooth.



Jakość dźwięku możemy w pewnym zakresie zmienić za pomocą wbudowanego narzędzia o nazwie Urządzenia audio. Dodaje ono efekty do dźwięku płynącego z głośników lub podłączonych słuchawek. Są też opcje dotyczące mikrofonów, na przykład funkcja redukcji hałasu.

System operacyjny i aplikacje

Huawei MateBook D 16 Pro pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 Home, czyli wersji, która powinna wystarczyć większości użytkowników. Osoby, które chciałyby mieć dodatkowo dostęp do szyfrowania dysku Bitlockerem czy dodatkowych funkcji biznesowych, mogą dokupić upgrade systemu do wersji Pro.

Laptop firmy Huawei jest sprzedawany ze standardowym, „windowsowym” zestawem programów, do których producent dorzucił kilka dodatków. Wśród nich jest aplikacja Menedżer PC Huawei. Narzędzie to pozwala zarządzać niektórymi funkcjami komputera, w tym Huawei Share, czyli rozwiązaniem służącym do bezproblemowego łączenia urządzeń z ekosystemu chińskiego producenta oraz ułatwiającego ich wzajemną komunikację. W aplikacji tej możemy również uzyskać pomoc związaną z naszym urządzeniem, w tym także związaną z jego serwisowaniem.

Kolejnym przydatnym narzędziem, do którego możemy się dostać między innymi z opisanej wyżej aplikacji, jest Panel Sterowania Huawei. Po uruchomieniu tego dodatku, naszym oczom ukaże się niewielkie okno w rogu ekranu, dające szybki dostęp do wybranych funkcji (patrz zrzut ekranu poniżej).

Laptop ma na pokładzie preinstalowane programy z pakietu Microsoft 365, w tym Word i Excel. W promocji na start pakiet ten w wersji Family jest dodawany na rok w prezencie (do 18 lutego 2024 roku).

Łączność i porty

Huawei MateBook D 16 2024 pozwala na korzystanie z Internetu za pośrednictwem łączności bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi 6 i starszych. Podczas testów wszystko działało prawidłowo. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, ze producent laptopa wyposażył go w antenę dającą, przynajmniej teoretycznie, zasięg do nawet 270 metrów (jeśli nie ma przeszkód po drodze). Tego nie sprawdziłem, jednak w żadnym zakamarku domu czy ogrodu nie miałem problemów z korzystaniem z szybkiego połączenia z siecią.

W komplecie jest też łączność Bluetooth 5.1, dzięki czemu laptop można sprawnie połączyć bezprzewodowo ze słuchawkami, zewnętrznym głośnikiem czy – w celu przesłania plików – z innym laptopem lub smartfonem.



Laptop firmy Huawei ma 5 różnych gniazd i portów, czyli dość wszechstronny zestaw. Znajdziemy w nim dwa złącza USB typu A, jedno gniazdo USB-C, pełnowymiarowe HDMI i gniazdo audio 3,5 mm, pozwalające podłączyć słuchawki stereo z mikrofonem. Czego brakuje? Dodatkowego portu USB-C, ponieważ ten, który jest, będziemy musieli wykorzystać (przynajmniej od czasu do czasu) do zasilania laptopa i naładowania jego baterii.

Wydajność i kultura pracy

Do testów otrzymałem laptop Huawei MateBook D 16 2024 w najlepiej wyposażonej wersji, czyli napędzanej czternastordzeniowym, dwudziestowątkowym procesorem Intel Core i9-13900H. Został on zintegrowany z układem graficznym Intel Iris Xe i ma do pomocy 16 GB pamięci RAM. Dzięki temu możemy liczyć na bardzo wysoką wydajność w większości zastosowań oraz płynne działanie interfejsu systemowego oraz zainstalowanych programów.

Model 3DMark TimeSpy GeekBench 6 Cinebench R23 PCMark 10 Corona Benchmark Crystal Disk Mark Single Core Multi Core Single Core Multi Core Odczyt sekwencyjny Zapis sekwencyjny Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED 5831 - - 1764 12898 6589 4 842 600 5220,0 MB/s 865,3 MB/s Asus Zenbook S 13 OLED 1466 1977 5993 1627 5996 5225 2 126 120 6880,9 MB/s 4782,1 MB/s Huawei MateBook 16s 2023 2075 2693 13336 1985 14041 6503 4 629 280 4882,7 M/Bs 3942,1 MB/s Huawei MateBook D 16 2024 2027 2681 12792 1993 13362 6373 4 860 620 4914,7 MB/s 3936,5 MB/s Huawei MateBook X Pro 1774 - - 1663 7482 5243 2 687 640 3563,2 MB/s 2985,6 MB/s Lenovo Yoga Slim 9i 2074 - - 717 9031 - 3 661 954 3667,7 MB/s 2994,6 MB/s Microsoft Surface Pro 9 1373 - - 1581 6733 4883 2 830 460 3431,5 MB/s 2517,6 MB/s Microsoft Surface Laptop Studio 4918 - - 1441 5137 5447 1 898 163 2287,8 MB/s 1165,1 MB/s Panasonic Toughbook 40 966 - - - - 2835 1 371 294 2976,1 MB/s 1617,4 MB/s Razer Blade 14 11851 - - 1792 14518 - - 6565,8 MB/s 4978,4 MB/s



Jak zwykle w takich przypadkach, wyjątkiem są gry. O najnowszych i najbardziej zasobożernych tytułach możemy zapomnieć – MateBook D 16 nie nadaje się do grania w nie. Z powodzeniem jednak „uciągnie” starsze tytuły oraz te, które mają niższe wymagania sprzętowe. Na przykład gra Baldur’s Gate 3 działa z zadowalającą płynnością, ale nie przy najwyższych ustawieniach grafiki. Przycięcia można też zauważyć przy bardziej skomplikowanych efektach wizualnych.

Do przechowywania danych mamy tu dysk SSD o pojemności 1 TB. Można na nim zapisywać dane z szybkością nawet niemal 4 GB/s (zapis sekwencyjny), a odczytywanie jest nawet szybsze – do 4,9 GB/s.

Obudowa testowanego laptop nie rozgrzewa się mocno podczas dużego obciążenia, osiągając maksymalnie 42,9°C. Wskazuje to na dobrą wydajność zastosowanego w urządzeniu systemu chłodzenia, wyposażonego między innymi w dwa wentylatory. Hałas generowany przez nie w odległości około 60 cm od laptopa osiągnął maksymalnie poziom 46,9 dB. Na ogół jest znacznie ciszej lub zupełnie bezgłośnie.

Zasilanie

Huawei MateBook D 16 2024 jest zasilany akumulatorem o pojemności 70 Wh. Gdy korzystałem z testowanego urządzenia do pisania recenzji, którą właśnie czytasz, a w tle leciała muzyka z Tidala (ze średnią głośnością), po ośmiu godzinach wskaźnik naładowania baterii pokazał 18%. W tym czasie jasność ekranu była ustawiona na 50%, a tryb zasilania był ustawiony na pozycję „Zrównoważony”.

Testowany laptop można zasilać również z sieci elektroenergetycznej za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza o mocy 65 W. Podłącza się go do dostępnego w urządzeniu portu USB-C – jedynego, jakie tu znajdziemy.

Zasilacz odpowiada również za naładowanie akumulatora. Przy włączonym komputerze, który jednak nie jest bardzo obciążony, ładowanie baterii od 0% do 100 % zajmuje około 100 minut.



Podsumowanie

MateBook D 16 2024 to nowy laptop firmy Huawei, który może się przydać do pracy czy nauki, ale również podczas konsumpcji treści multimedialnych czy przeglądania Internetu. Jego zaletą jest atrakcyjny, stonowany design oraz wysoka jakość wykonania i użytych materiałów (przynajmniej częściowo). Do dyspozycji otrzymujemy tu duży wyświetlacz ze świetnymi kolorami, który jednak mógłby być trochę jaśniejszy i mieć wyższą rozdzielczość. Niezłe są również wbudowane głośniki stereo.

Wewnątrz obudowy pracuje wydajny procesor, który współpracuje z dużą pojemnością pamięci. Do pełni szczęścia przydałby się jeszcze lepszy układ graficzny, bez którego testowany sprzęt sprawnie uciągnie tylko gry o niezbyt wygórowanych wymaganiach. Nie jest to jednak laptop gamingowy.

Przenośny komputer marki Huawei ma różnorodny zestaw złączy, jednak tylko jeden port USB-C. W sytuacji, w której USB-C służy do zasilania laptopa, można to nazwać nieporozumieniem lub pomyłką. Lepiej by było, gdyby były tu 2 porty USB-C i jeden port USB-A, a nie odwrotnie, jak jest teraz.

Huawei MateBook D 16 2024 w testowanej wersji (Intel Core i9, 16 GB RAM-u, dysk SSD 1 TB) wszedł na polski rynek z ceną 5699 zł. To dużo, ale otrzymujemy za to dobrze wyposażony i wyglądający komputer przenośny. W chwili pisania tej recenzji trwa promocja (do 18 lutego 2024 roku), w ramach której w prezencie otrzymamy rok subskrypcji pakietu Microsoft 365 Family. Można też zgarnąć 300 zł rabatu (tak jest na Huawei.pl).

Ocena końcowa: 8/10

Wady:

Dosyć duży i masywny,

Kamera niezgodna z Windows Hello,

Wyświetlacz mógłby być jaśniejszy oraz mieć większą rozdzielczość,

Niektóre funkcje dostępne tylko przy korzystaniu z innych urządzeń firmy Huawei,

Tylko jeden port USB-C,

Słaby układ graficzny,

Wysoka cena.

Zalety:

Atrakcyjny wygląd,

Wysoka jakość wykonania i części użytych materiałów,

Jakość kolorów wyświetlacza,

Matowa powłoka ekranu,

Wysoka jakość dźwięku,

Przydatne aplikacje i funkcje dodatkowe,

Różnorodny zestaw portów,

Bardzo wysoka wydajność, wystarczająca do większości typowych zastosowań,

Wysoka kultura pracy,

Niezły czas pracy na baterii,

Zasilanie przez USB-C.

Galeria zdjęć laptopa

