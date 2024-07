Huawei Mate 70 zaliczy opóźnienie

Według najnowszych doniesień, premiera smartfonów z serii Huawei Mate 70 zostanie opóźniona. Informacja ta budzi ciekawość i spekulacje na temat innowacji, które ma wprowadzić nowy model.

W 2023 roku Huawei zaskoczył wszystkich, wprowadzając na rynek model Mate 60 Pro z układem Kirin 9000s, wytwarzanym w technologii 7 nm, obsługującym sieci 5G. Pomimo obowiązujących sankcji, chińska firma zdołała wyposażyć swoje urządzenie w komponenty firmy SK Hynix i inne, które teoretycznie nie powinny być dla niej dostępne. Obecnie czekamy na następcę tego modelu, jednak według doniesień znanego tipstera DigitalChatStation, seria Mate 70 zadebiutuje z opóźnieniem – premiera ma nastąpić dopiero w połowie lub pod koniec czwartego kwartału tego roku.

Co nowego w serii Huawei Mate 70?

Pomimo opóźnienia, warto zwrócić uwagę na nadchodzące innowacje, które ma przynieść seria Mate 70. Przede wszystkim, spodziewamy się nowego, potężniejszego układu Kirin 9100. Dzięki niemu, urządzenia z tej serii mają oferować jeszcze większą wydajność oraz wsparcie dla zaawansowanych funkcji. Jednym z najbardziej oczekiwanych usprawnień jest ekran LTPO OLED o rozdzielczości 1.5K z funkcją skanowania twarzy w 3D. To rozwiązanie ma pozwolić na jeszcze szybsze i bezpieczniejsze odblokowywanie telefonu oraz uruchamianie bardziej zaawansowanych aplikacji rzeczywistości rozszerzonej.

Aparat to kolejny obszar, w którym Huawei planuje znaczące usprawnienia. Główny aparat z sensorem OmniVision OV50K, który będzie wyposażony w zmienną przysłonę, ma zapewnić użytkownikom możliwość wykonywania doskonałych zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych. Użyta technologia ma pozwalać na lepsze dostosowanie ilości światła wpadającego do obiektywu, co powinno się przełożyć na wyższą jakość zdjęć zarówno w dzień, jak i w nocy.

W serii Mate 70 znajdziemy także większe, krzemowe baterie o pojemności przekraczającej 5000 mAh. Mają one zapewnić dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu, co jest bardzo ważne w dobie intensywnego użytkowania smartfonów.

