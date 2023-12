Huawei FreeClip debiutują w Polsce. Muzyczne klipsy z prezentem na start

W Dubaju odbyła się prezentacja słuchawek Huawei FreeClip, które wyglądają jak muzyczne klipsy. Nowy produkt chińskiej marki jest dostępny również w Polsce, a na początku sprzedaży można liczyć na atrakcyjny prezent.

Huawei FreeClip to pierwsze wprowadzone przez Hauwei na rynek słuchawki, które są zgodne z nową ideą firmy „Fashion Forward". Produkt ten ma stanowić połączenie najlepszych cech modnego wzornictwa i otwartej konstrukcji, będąc pierwszym urządzeniem Huawei z kategorii OWS (Open Wireless Stereo). Na tle konwencjonalnych rozwiązań tego typu nowe słuchawki wyróżniają się formą klipsa na ucho. Składa się on z 3 części: kulki akustycznej, którą wkłada się do ucha, części zewnętrznej z mikrofonem i baterią, którą umieszcza się za małżowiną, oraz łączącego je elastycznego mostka C bridge Design. Wykonany ze stopu niklowo-tytanowego łącznik pozwala nadać klipsowi optymalny, dopasowany do ucha kształt.

Jak zapewnia producent, taka konstrukcja słuchawek nie tylko modnie wygląda, ale jest też bardzo ergonomiczna. Stworzono ją na podstawie analizy kształtu 10000 uszu, dzięki czemu powinny idealnie pasować do niemal każdego ucha. Obie słuchawki mają identyczną budowę i mogą być używane zamiennie, dzięki technologii wykrywania ich usytuowania. System automatycznie koryguje lewy i prawy kanał audio, co pozwala je dowolnie nosić, zdejmować i odkładać bez konieczności rozróżniania ich i zastanawiania się, która jest do którego ucha.

Otwarta konstrukcja to wygoda, trwałość i jakość dźwięku

Słuchawki otwarte to takie, których konstrukcja umożliwia swobodny przepływ powietrza i dźwięku – z otoczenia do ucha i odwrotnie. Huawei FreeClip są lekkie jak piórko – ważą tylko 5,6 g każda, co w połączeniu z douszną, otwartą budową niweluje nadmierny nacisk na uszy i pozwala im oddychać. Przetworniki z podwójnymi magnesami o średnicy 10,8 mm odpowiadają za generowanie czystych wokali i pełnych niskich tonów. Można słuchać ulubionych utworów, audiobooków czy podcastów, jednocześnie mając świadomość tego, co dzieje się wokół. To zwiększa bezpieczeństwo i sprawia, że trudniej będzie przegapić coś istotnego.

Mimo otwartej konstrukcji, prywatność użytkowników jest chroniona, a dźwięki słuchanej muzyki czy prowadzonej rozmowy nie powinny wydostać się na zewnątrz. Odpowiada za to system akustyczny z odwróconym polem dźwiękowym, który kieruje dźwięk tylko do ucha osoby korzystającej z urządzenia. System dwóch mikrofonów współpracujących z algorytmem głębokiej sieci neuronowej (DNN) zapewnia wysoką jakość rozmów bez zakłóceń, wzmacniając głos oraz wyciszając hałasy w tle. Ponadto dzięki szczelności na poziomie IP54 słuchawki są odporne na kurz oraz zachlapania, przez co powinny się sprawdzić się na przykład podczas treningu na zewnątrz, nawet w deszczowy dzień.

Wydłużona przyjemność słuchania

Huawei FreeClip mają towarzyszyć użytkownikom przez długie godziny, a to za sprawą kompaktowego etui, które gwarantuje odtwarzanie muzyki nawet do 36 godzin. Bateria słuchawek pozwala na ciągłe użytkowanie przez 8 godzin. Używanie tylko jednej z nich na przykład podczas rozmów lub wideokonferencji wydłuża żywotność akumulatora. Ważną ich cechą jest też wsparcie dla technologii szybkiego ładowania, przez co wystarczy 10 minut pod ładowarką, aby cieszyć się muzyką aż przez 3 godziny. Pełne ich naładowanie w etui trwa nieco ponad 40 minut. Etui obsługuje także ładowanie bezprzewodowe (w tym zwrotne). Słuchawki można podłączyć do dwóch urządzeń jednocześnie, na przykład do smartfonu i laptopa, a potem bezproblemowo się między nimi przełączać.

Aplikacja Huawei AI Life pomoże dopasować klipsy

Słuchawki Huawei FreeClip są kompatybilne ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi, takimi jak Android, iOS czy Windows. Idealnie nadają się na prezent, ponieważ obdarowana osoba bez problemu połączy je ze swoim smartfonem, laptopem czy tabletem. Aplikacja Huawei AI Life umożliwia korzystanie z wielu użytecznych i ciekawych funkcji, takich jak znalezienie słuchawek, wykrywanie ich noszenia czy wreszcie regularna aktualizacja ich oprogramowania. W aplikacji można także edytować działanie gestów, którymi obsługuje się słuchawki. Domyślnie podwójne dotknięcie uruchamia lub pauzuje muzykę oraz odbiera lub kończy rozmowę, a potrójne zmienia utwór.

Dostępność i cena, promocja na start

słuchawki Huawei FreeClip dostępne są w dwóch kolorach – czarnym i fioletowym, a ich sugerowana cena detaliczna w Polsce wynosi 899 zł. Nabyć je będzie można u wybranych partnerów biznesowych firmy: w sieciach handlowych Media Expert i RTV Euro AGD, a także w oficjalnym sklepie marki na huawei.pl.

Od 12 grudnia 2023 roku do 2 stycznia 2024 roku słuchawki można zakupić w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której kupujący otrzymają opaskę sportową Huwai Band 8 o wartości 249 zł w prezencie lub za 1 zł.

Wszystkie podane ceny są wyłączenie cenami sugerowanymi. Szczegóły dotyczące promocji dostępne są u sprzedawców.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Huawei