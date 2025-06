Action wyprzedaje wakacyjny hit. Masz czas do wtorku

Wakacyjna przygoda z zestawem krótkofalówek Silvergear

Lato to czas, kiedy dziecięca wyobraźnia rozkwita na nowo. Słońce, długie dni i beztroska atmosfera sprawiają, że każdy dzień staje się okazją do przeżycia niezapomnianej przygody. Wspomnienia z dzieciństwa często wiążą się z zabawami na świeżym powietrzu, tajnymi bazami i poszukiwaniem skarbów. Właśnie w takich chwilach zestaw krótkofalówek Silvergear staje się nieocenionym towarzyszem wakacyjnych eskapad.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dwie elektroniczne krótkofalówki Silvergear, dostępne w różnych kolorach – czarnym, niebieskim i zielonym – to nie tylko zabawka, ale narzędzie do budowania więzi, rozwijania kreatywności i nauki współpracy. Cena? Zamiast 59,98 zł zapłacimy teraz za zestaw 2 krótkofalówek zaledwie 47,95 zł. To najniższa oferta w ostatnich 30 dniach.

Aż 3 kilometry zasięgu

Krótkofalówki Silvergear oferują zasięg do 3 kilometrów w otwartym terenie, co pozwala na swobodną zabawę nawet na większych przestrzeniach, takich jak park, ogród czy plaża. Urządzenia posiadają 8 kanałów, dzięki czemu można uniknąć zakłóceń i wybrać najbardziej odpowiedni kanał do rozmowy.

Krótkofalówki są wyposażone w czytelny wyświetlacz LCD oraz intuicyjne przyciski, co sprawia, że nawet młodsze dzieci poradzą sobie z ich obsługą. Każda krótkofalówka działa na 3 baterie AAA (brak w zestawie, ale do kupienia w Action), co zapewnia wiele godzin nieprzerwanej zabawy. Warto wspomnieć, że jest tutaj wbudowana latarka LED, klips do paska – umożliwia wygodne przypięcie urządzenia do ubrania lub plecaka, a także funkcja blokady klawiatury, która zapobiega przypadkowemu włączeniu lub zmianie ustawień.