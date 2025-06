Action rzucił za 26,95 zł. To zestaw dla prawdziwych profesjonalistów

A jest to wkrętak, zwany potocznie śrubokrętem, i to aż z aż ośmioma wymiennymi końcówkami. Pięć z nich to śrubokręty krzyżakowe, czy jak kto woli, typu Philips, a pozostałe trzy to śrubokręty płaskie. Wszystkie z nich można umieścić w wygodnej rączce, co sprawia, że praca jest znacznie przyjemniejsza, niż przy mniejszych, lecz zarazem mniej ergonomicznych zestawach.

Śrubokręt z Action

To jednak nie wszystko. Zestaw ten może pochwalić się certyfikatem VDE, zgodnie z którym jest on bezpieczny podczas pracy przy napięciu do 1000 V dla prądu przemiennego i 1500 V dla prądu stałego.

Oczywiście taki zestaw przyda się nie tylko elektrykowi, a dzięki temu, że dostajemy go z kompaktową skrzyneczką, to jego transport i przechowywanie nie stanowi większego problemu. A wszystko to za jedyne 26,95 zł.