Najlepszy smartfon fotograficzny? Znajdziesz go w ofercie Huawei

Który producent robi najlepsze smartfony fotograficzne? Odpowiedź jest prosta: Huawei. Ostatnich kilkanaście przyniosło nam na to kolejne dowody.

Rok 2023 przyniósł wiele zaskoczeń, ale chyba największym okazał się spektakularny powrót firmy Huawei. Smartfony chińskiego producenta dosłownie pozamiatały w jednej istotnej kategorii: możliwościach fotograficznych.

Nie sądzę, by dla kogokolwiek było to zaskoczeniem. W końcu Huawei od dawna słynął z rewelacyjnych aparatów w swoich telefonach. Ale konkurencja nie śpi. W 2023 roku doczekaliśmy się mnóstwa rewelacyjnych urządzeń skierowanych do pasjonatów mobilnej fotografii. Sam miałem okazję przetestować większość z nich i wiecie co? Zupełnie szczerze uważam, że żaden z nich nie zbliża się do tego, co oferuje Huawei P60 Pro.

Huawei P60 Pro - jeden, by wszystkimi rządzić

Nawet pomijając kwestię aparatu, Huawei P60 Pro to naprawdę imponujący smartfon. Mamy tu świetny ekran LTPO OLED, mamy wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, no i mamy też spory akumulator o pojemności 4815 mAh. Całość opiera się więc na solidnych fundamentach. Sam zachwycony jednak jestem przede wszystkim designem i wykonaniem urządzenia, szczególnie w białej wersji z obudową imitującą masę perłową. Ten telefon nie tylko wygląda jak milion złotych, ale także w dotyku sprawia wrażenie, jakby faktycznie tyle kosztował.



I mógłbym tak opowiadać długo o zaletach P60 Pro – na przykład o tym, że tutejsze ładowanie bezprzewodowe jest szybsze niż to, co niektóre inne popularne smartfony premium oferują po kablu – ale nie po to tu jesteśmy. Zamiast tego czas porozmawiać o jednym atucie, który przyćmiewa wszystkie inne i sam w sobie uzasadnia wybór flagowca Huawei. Mam na myśli wyjątkowy aparat XMAGE.

Aparat na pokładzie Huawei P60 Pro składa się z trzech „oczek”: modułu ultraszerokokątnego, telefoto i – gwiazdy programu – głównego aparatu o rozdzielczości 48 Mpix. Ten ostatni wyróżnia się na tle konkurencji na kilka istotnych sposobów: dużym sensorem w układzie RYYB, bardzo skutecznym hybrydowym autofokusem i, przede wszystkim, zmienną przysłoną. To ostatnie to absolutnie unikalna cecha wybranych smartfonów Huawei, która gwarantuje mobilnym fotografom kontrolę nad aparatem porównywalną co najwyżej z dużymi, drogimi aparatami systemowymi.



Huawei P60 Pro to jedyny (prawie, ale o tym za moment) smartfon na rynku, który daje mi kontrolę nie tylko nad szybkością migawki, ale także nad tym, ile elementów w kadrze będzie ostrych oraz stopniem rozmycia tła. Przede wszystkim jednak uzyskany z jego pomocą obrazek prezentuje się fenomenalnie. Kolory, dynamika – wszystko to stoi na absolutnie najwyższym poziomie i jest to zasługa zarówno wysokiej klasy podzespołów, ale także doskonałych algorytmów obróbki obrazu.

Zresztą tutejsze oprogramowanie daje dużo większe możliwości. Najbardziej imponującą sztuczką w asortymencie Huawei P60 Pro – przynajmniej moim zdaniem – jest hybrydowy zoom. Choć fizycznie teleobiektyw oferuje tylko 3,5-krotne przybliżenie (nawiasem, bardzo użyteczne), dzięki software’owemu czary-mary możemy z jego pomocą wykonać świetnej jakości fotki z 10-krotnym zoomem. Mój bezlusterkowiec, z którego korzystam na co dzień, kosztuje znacznie więcej, a takich cudów nie potrafi. W każdym razie nie bez drogiego i nieporęcznego obiektywu.

I chyba tutaj jest klucz do tego, dlaczego do tej pory tak bardzo zachwycam się P60 Pro. Nawet jeśli zapomnieć na chwilę o tym, że mamy do czynienia ze smartfonem, nawet jako „zwykły” aparat sprawdza się fenomenalnie i uzasadnia swoją cenę.

Coś dla każdego

A oferta fotosmartfonów Huawei na samym P60 Pro bynajmniej się nie kończy. W końcu nieco wcześniej mieliśmy premierę równie udanego Huawei Mate 50 Pro, przy którym mógłbym powtórzyć praktycznie to samo, o czym mówiłem przez ostatnie kilka minut. Tu także znajdziemy doskonały aparat ze zmienną przysłoną i wysokiej klasy teleobiektyw z hybrydowym zoomem.



Jasne, same aparaty mają minimalnie gorsze parametry niż te na pokładzie aktualnego flagowca, ale… szczerze? Mało kto zauważy różnicę. Uzyskane rezultaty nadal prezentują się o klasę lepiej niż to, co ma do zaoferowania wielu rywali. Tymczasem sam Mate 50 Pro jest od P60 Pro dobrych 1000 zł tańszy, więc stanowi nie lada okazję dla co bardziej ambitnych fanów mobilnej fotografii.

A jeśli to dla kogoś nadal nieco za drogo, zawsze można sięgnąć po kosztującego 1,5 tysiąca Huawei nova 10 Pro i nadal cieszyć się doskonałą jakością zdjęć. Tutejszy aparat o rozdzielczości 50 Mpix nie stanowi może takiej rewolucji jak kamerki na pokładzie P60 Pro albo Mate 50 Pro, ale pozwala robić rewelacyjne wyglądające fotografie i to w każdych warunkach – nawet po zmroku.

Tak naprawdę najbardziej dotkliwą stratą w porównaniu z flagowcami jest brak teleobiektywu, ale za to dostajemy coś w zamian: przedni aparat o rozdzielczości 60 Mpix z autofokusem. Dzięki temu to jeden z lepszych smartfonów do selfie, jakie znajdziemy za te pieniądze i ogólnie świetna okazja dla kogoś, kto lubi robić zdjęcia, a nie chce nadwyrężać domowego budżetu.

Lubisz robić zdjęcia? Wybierz smartfona Huawei

Także jeśli do tej pory opłakujecie „zniknięcie” Huawei – nie musicie. Producent ma się dobrze i znalazł na rynku swoją niszę, w której dosłownie deklasuje konkurencję. Sam jestem w P60 Pro zakochany. Jasne, może nie jest to telefon dla każdego, ale drugiego tak dobrego aparatu w tak kompaktowym wydaniu możecie ze świecą szukać i gwarantuję, że nie znajdziecie. Także… może czas się skusić?



A tak się składa, że to dobry moment, by takiej pokusie ulec. W oficjalnym sklepie producenta na huawei.pl wystartowały właśnie świąteczne promocje. Znajdziecie tam wszystkie telefony, o których mogliście przed chwilą przeczytać, a oprócz tego specjalne oferty na swartwatche, laptopy czy słuchawki. Promocja potrwa do 2 stycznia 2025, więc na pewno zdążycie skorzystać przed świętami 😉

Sprawdź świąteczne promocje Huawei

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie firmy Huawei.

