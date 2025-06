Intel szykuje odpowiedź na AMD 3D V-Cache. Zobaczymy ją niedługo

Intel rozważa wprowadzenie procesorów z technologią podobną do 3D V-Cache znaną z układów AMD. Już w przeszłości - jeszcze w 2015 roku - w ofercie Niebieskich była rodzina Broadwell wyposażona w 128 MB pamięci L4, a były dyrektor generalny Pat Gelsinger sugerował możliwość powrotu do tego. Teraz zaś pojawiają się przecieki wskazujące, że nadchodząca seria procesorów Nova Lake może zawierać warianty określane jako "X3D-like".

To nie nowość ani kopiowanie AMD, to powrót do korzeni

Amerykański gigant zdradził oficjalnie, że trwają prace w tej kwestii w przypadku CPU do serwerów. Dodatkowo kilka miesięcy temu menedżer ds. komunikacji technologicznej Intela wspomniał, że rozważana jest również możliwość zastosowania tej technologii w segmencie konsumenckim, ale nie zostało to oficjalnie potwierdzone i zapowiedziane.

Nieoficjalne źródła wspominają jednak, że wybrane układy Intel Nova Lake mają posiadać "bLLC", czyli "Big Last Level Cache" - większą pamięć podręczną najwyższego poziomu. Nie wiadomo jednak czy mowa o L3 czy powrocie L4. Druga możliwość byłaby wydajniejsza, acz znacznie droższa.

Obecnie mówi się o dwóch takich modelach - jeden 28-rdzeniowy i jeden 24-rdzeniowy, oba z TDP do 125 W. Byłyby więc to zapewne procesory w ramach wyżej pozycjonowanej serii Intel Core Ultra 7 i Core Ultra 9.

Oczywiście na tym etapie jest więcej niewiadomych niż konkretnych informacji. Jeśli będzie to rozwiązanie podobne do AMD 3D V-Cache to największy przyrost wydajności zaobserwujemy w grach. Niebiescy mogą jednak obrać inny kierunek, a więcej powiedzą pierwsze testy.