Ten gadżet z Euro to tylko 7,99 zł. Nawet małe dziecko powinno go mieć

Na przykład takich jak las w środku nocy, czy inne pole campingowe na wakacjach. Oczywiście to rzecz niezbędna także dorosłym: mowa tu rzecz jasna o latarce czołowej . Czyli czymś, co ocali psychikę niejednego dziecka, ponieważ sprzęt ten uchroni je przed trzymaniem ojcu latarki i świeceniu sobie, a nie jemu . A wszystko to za 7,99 zł .

Emos P3537

Żarty żartami, ale taka latarka nie tylko oświeci nam drogę, czy miejsce robocze, ale dana dziecku sprawi, że nawet jeśli to się zgubi, to odnalezienie go będzie znacznie prostsze. Emos P3537 oferuje jasność 110 lumenów i zasięg efektywnego świecenia do 15 m. Dodatkowo jest zasilania trzema bateriami AAA i odporna na upadki. A wszystko to za jedyne 7,99 zł.