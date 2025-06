Ten powerbank pokochają wszyscy, a właściciele iPhone w szczególności

Tak właśnie jest w przypadku JoyRoom Powerbank. Jest to urządzenie, które oferuje niezwykle atrakcyjny wygląd. Poza kwestiami estetycznymi ma także do zaoferowania 10 000 mAh pojemności, 20 W mocy i ładowanie indukcyjne. Jednak dopiero w przypadku użytkowników iPhone, szczególnie tych nieco starszych, w pełni rozwija on skrzydła.