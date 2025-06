Amazfit Balance 2 i Helio Strap w Polsce. Sprawdź ceny w Polsce

Amazfit Balance 2 – smartwatch dla prawdziwych sportowców

Amazfit Balance 2 to smartwatch stworzony z myślą o osobach, które nie tylko trenują, ale traktują sport jako część swojej codzienności. Urządzenie łączy elegancki design z zaawansowaną funkcjonalnością, oferując monitoring aż 170 różnych dyscyplin sportowych . Dzięki temu, każdy użytkownik ma dostęp do szczegółowych parametrów treningowych i regeneracyjnych.

Wysokiej jakości wyświetlacz AMOLED o maksymalnej jasności 2000 nitów zapewnia czytelność nawet w pełnym słońcu. To sprawia, że Balance 2 powinien się sprawdzić w każdych warunkach. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu szafirowego szkła , smartwatch jest odporny na zarysowania. Jest to szczególnie przydatne podczas intensywnych treningów na siłowni. Smukła konstrukcja (42 g) i wysoka wytrzymałość sprawiają, że zegarek może być idealnym towarzyszem podczas treningów.

Amazfit Helio Strap – opaska do monitorowania regeneracji

Opaska Helio Strap to urządzenie zaprojektowane z myślą o sportowcach, którzy nie chcą być rozpraszani przez ekran, ale potrzebują precyzyjnych danych na temat swojego stanu fizycznego. Całość jest lekka (20 g) i potrafi monitorować dane treningowe, post-treningowe oraz regeneracyjne. Wyposażona w ten sam zaawansowany sensor BioTracker co Balance 2, oferuje precyzyjny monitoring tętna, jakości snu, zmęczenia, poziomu stresu oraz natlenienia krwi. Dzięki funkcji BioCharger Energy Score , użytkownicy mogą na bieżąco śledzić swój poziom energii i zmęczenia – kluczowe informacje, które pomogą zoptymalizować treningi i regenerację.

Dzięki 27 trybom sportowym, w tym bieganiu, jeździe na rowerze, treningom siłowym i HIIT, Helio Strap staje się wszechstronnym narzędziem do monitorowania aktywności fizycznej. Długi czas pracy na baterii (do 10 dni) oraz możliwość jej wydłużenia do 25 dni w trybie oszczędzania energii sprawiają, że może to być idealny wybór dla osób szukających lekkiego, ale skutecznego narzędzia do śledzenia swojej formy.