Huawei Band 8 jest już w Polsce. Znamy cenę

Huawei ruszył w Polsce ze sprzedażą inteligentnej opaski Band 8. To lekkie i smukłe urządzenie zostało wyposażone w duży ekran FullView AMOLED, zaawansowany monitoring snu i wiele trybów sportowych, a to wszystko bez konieczności ładowania nawet przez 14 dni.

Smukłość i nowe wersje funkcji

Huawei Band 8 to najlżejsza i najsmuklejsza inteligentna opaska z portfolio tego producenta. Gadżet waży zaledwie 14 g (bez paska), o 2 g mniej od swojego poprzednika, i ma tylko 8,99 mm grubości. Dzięki temu jest praktycznie nieodczuwalny na nadgarstku i może być noszony przez całą dobę, nawet w trakcie snu. Lekko zaokrąglone krawędzie dodatkowo poprawiają wygodę użytkowania. Duży i wyraźny ekran FullView AMOLED o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 368 x 194 piksele jest otoczony wąską ramką i chroniony przez zaokrąglone szkło.

Zobacz: Huawei Watch 4 Pro: pierwsze wrażenia. Ten zegarek jest inny

Zobacz: Huawei Nova 11 i Nova 11 Pro debiutują w Polsce

Nowy smartband Huawei pozwala użytkownikowi na lepsze zadbanie o jakość snu. Opaska identyfikuje pięć najbardziej typowych problemów: bezsenność, wybudzanie się, niewystarczający czas snu, nieregularność w zasypianiu oraz słabą jakość snu. Zastosowany w niej algorytm TruSleep 3.0 jest, jak zapewnie producent, o 10% dokładniejszy w porównaniu z modelem Band 7. Huawei Band 8 kompleksowo analizuje też nawyki użytkownika, takie jak poziom stresu w ciągu dnia, aktywność sportową o zbyt późnych porach lub drzemki, co pomaga w odnalezieniu oraz wyeliminowaniu przyczyn pogorszenia jakości snu. Dzięki technologii TruSeen 5.0, urządzenie pozwala też na dokładne monitorowanie tętna, saturacji (SpO2), stresu oraz cyklu menstruacyjnego u kobiet.

Huawei Band 8 oferuje nawet do 2 tygodni działania na baterii przy typowym użytkowaniu. W razie potrzeby wystarczy 5 minut na ładowarce, aby smartband działał przez kolejne 2 dni. Co więcej, by naładować go do pełna, potrzeba około 45 minut. Czas pracy nawet przy intensywnym użytkowaniu wynosi do 9 dni.

Asystent sportowy na nadgarstku

Najnowszy smartfband Huawei opiera się na opracowanym przez tę firmę algorytmie TruSport. Pomaga on w analizie danych oraz wskaźników treningowych. Dzięki ich inteligentnej ocenie użytkownik dowie się, w której dziedzinie uzyskuje imponujące wyniki, a nad którymi powinien jeszcze popracować. Monitorowanie każdego ze 100 trybów sportowych, takich jak typowe bieganie, jazda na rowerze czy pływanie na basenie, ale też bardziej skomplikowanych, jak piłka nożna, koszykówka czy tenis, ma się odbywać sprawniej niż dotychczas.

Huawei Band 8 zapewnia możliwość połączenia ze smartfonem i korzystania z nowoczesnych funkcji, na różnych mobilnych systemach operacyjnych. To pierwsza inteligentna opaska Huawei, która obsługuje rozwiązanie Assistant·TODAY. Wystarczy, przesunąć palcem w prawo, aby między innymi sprawdzić pogodę, włączyć ulubione utwory czy ustawić stoper. W urządzeniu można wybrać dowolną z ponad 10 tysięcy różnorodnych tarcz.

W aplikacji Huawei Zdrowie można także wygenerować swoją tarczę z motywem stworzonym na podstawie zdjęcia na przykład wzoru na ubraniu. Pozwala to na stworzenie unikatowej tarczy, która uzupełni styl użytkownika (funkcja dostępna w EMUI lub Android). W trybie „zawsze włączona” tarcze w opasce Huawei Band 8 płynnie przechodzą z trybu aktywnego do trybu czuwania.

Opaska Huawei Band 8 pokryta jest ulepszoną powłoką z włókna polimerowego, a ponadto można ją wybrać w jednej z trzech wersji: czarnej z paskiem wykonanym z przyjaznego dla środowiska materiału TPU, różowej lub zielonej, z paskami wykonanymi z niealergizującego silikonu. Ten wszechstronny gadżet jest pyło- i wodoszczelny do 5 atmosfer.

Dostępność i cena

Huawei Band 8 dostępny jest w Polsce od 22 czerwca 2023 roku, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 249 zł. Urządzenia będzie można nabyć w sklepie huawei.pl oraz u partnerów biznesowych producenta: u operatorów sieci Plus, Play i T-Mobile oraz w sklepach sieci Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x kom, Komputronik, Neonet oraz Auchan, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon.

Szczegóły ofert dostępne są u sprzedawców.

Zobacz: Amazfit ma nowe zegarki. Takich smartwatchy jeszcze nie było

Zobacz: Hisense pokazał telewizory na 2023 rok

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei