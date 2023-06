Amazfit ma nowe zegarki. Takich smartwatchy jeszcze nie było

Amazfit wprowadził do oferty dwa nowe smartwatche. Amazfit Cheetah i Cheetah Pro to modele naszpikowane nowoczesną technologią zegarki dla biegaczy.

Firma Amazfit nie próżnuje i wprowadza do swojej oferty kolejne modele smartwatchy. Tym razem popularny producent wziął na warsztat pojęcie "zegarek sportowy" i postanowił wykręcić z niego 120 procent, projektując modele Amazfit Cheetah i Cheetah Pro.

Amazfit Cheetah i Cheetah Pro - zaawansowane smartwatche dla biegaczy

Nowe smartwatche wyposażone zostały w wysokiej klasy okrągłe wyświetlacze OLED o przekątnej 1,45" (Cheetah Pro) i 1,39" (Cheetah). Przede wszystkim jednak naszpikowane zostały od góry do dołu zaawansowanymi funkcjami związanymi z aktywnością fizyczną.

Na pokładzie znajdziemy m.in. podwójny moduł GPS z funkcją nawigacji offline, opcję śledzenia ponad 150 rodzajów aktywności oraz narzędzia do szczegółowej analizy naszych postępów analizy naszych postępów.

Szczególnie interesująca wydaje się funkcja Zepp Coach, czyli swego rodzaju wirtualny trener w formie chatbota opartego o silnik AI. Będzie on udzielał nam wskazówek na temat naszej kondycji, jak poprawić skuteczność treningów, a także odpowiadał na nasze pytania. Całość ma przypominać korzystanie z usług żywego trenera personalnego.

Choć specyfikacja obydwu nowych Amazfitów w większości prezentuje się identycznie, to znajdziemy między nimi kilka istotnych różnic. Amazfit Cheetah Pro od swojego tańszego krewnego różni się m.in. wspomnianym wcześniej większym wyświetlaczem, tytanową obudową, wbudowanymi mikrofonem i głośnikiem i łącznością Wi-Fi.

Amazfit Cheetah i Cheetah Pro - cena

Niestety nowe zegarki firmy Amazfit należeć będą do tych zdecydowanie droższych. Model Amazfit Cheetah wyceniony został na 230 dolarów (ok. 930 zł), natomiast za Amazfit Cheeta Pro zapłacimy 300 dolarów (ok. 1200 zł).

Zobacz: Amazfit T-Rex Ultra: odporny smartwatch, z którym elegancko poskaczesz

Zobacz: Amazfit GTR Mini zadebiutował. Znamy cenę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Amazfit

Źródło tekstu: Amazfit