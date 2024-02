Honor Magic6 w końcu w Europie. Unikalny smartfon z dużą baterią

Honor Magic6 Pro to kolejny flagowy smartfon zaprezentowany podczas targów MWC 2024. Urządzenie wreszcie trafi do Europy.

Z perspektywy europejskich użytkowników marka Honor raptem rok temu wróciła do żywych. Producent nie traci jednak czasu i wytacza ciężkie działa w walce o odzyskanie dawnej pozycji. Jednym z tych dział jest flagowy smartfon Honor Magic6 Pro.

Potężna wydajność i mocny akumulator

Nowy flagowiec chińskiego producenta ma dokładnie to, czego można oczekiwać od tego typu sprzętu. Duży wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 6,8", rozdzielczości 1280 x 2800 oraz odświeżaniu 120 Hz, superwydajny układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej (wygląda na to, że póki co będzie to jedyna konfiguracja dostępna na rynku polskim).

Ale na kilku obszarach Honor Magic6 Pro pozytywnie wyróżnia się na tle konkurencji. Przykładowo, dostajemy wyjątkowo duży akumulator o pojemności 5600 mAh z szybkim ładowaniem mocą 80 w i bezprzewodowym ładowaniem 66 W.

Obiecujący aparat

Obiecująco wygląda także konfiguracja aparatów. Główny moduł korzysta z dużego sensora OmniVision OVH9000 o rozdzielczości 50 Mpix, który sparowano z obiektywem o ogniskowej 23 mm i ze zmienną przysłoną w zakresie f/1.4-2.0. Do tego dostajemy moduł ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix i imponujący moduł tele.

Ten ostatni to konstrukcja peryskopowa z dużym sensorem o rozdzielczości zawrotnych 180 Mpix. Co prawda optyczne przybliżenie to "tylko" 2,5x, ale przy takiej liczbie pikseli dodatkowy zoom cyfrowy nadal powinien zapewnić świetne rezultaty.

Honor Magic6 Pro pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką MagicOS 8. Producent obiecał już, że telefon dostanie cztery duże aktualizacje systemu operacyjnego oraz pięć lat łatek bezpieczeństwa.

Honor Magic6 Pro - cena

Honor Magic6 Pro kosztować ma 1299 euro, czyli ok. 5600 zł. Jeszcze nie wiemy, na jaką kwotę przełoży się to nad Wisłą, ale jedno jest pewne - nowy flagowiec chińskiego producenta to nie jest smartfon dla biednych ludzi.

Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Przemysław Banasiak), Honor

Źródło tekstu: Honor