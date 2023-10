Honor Magic Vs2 nadciąga. Będzie jeszcze cieńszy i lżejszy

Honor najwyraźniej postanowił zostać królem rozkładanych smartfonów, bo już szykuje nowy model – Honor Magic Vs2. Producent sugeruje, że urządzenie będzie jeszcze bardziej poręczne niż pokazany całkiem niedawno Honor Magic V2.

Pokazywany we wrześniu na targach IFA rozkładany smartfon Honor Magic V2 po złożeniu ma zaledwie 9,9 mm, a po rozchyleniu ekranu – tylko 4,8 mm. Waży przy tym 237 g, co oznacza, że jest najbardziej płaskim i lekkim telefonem tego typu.

Jak zapowiada producent, Honor Magic Vs2 ma być „jeszcze cieńszy i lżejszy”, choć nie jest do końca jasne, czy odnosi się to telefonu Magic V2 (co by było logiczne), czy też jednak do starszego modelu Honor Magic Vs (6,1 mm po rozłożeniu).

Premiera Magica Vs2 została zapowiedziana na 12 października, równolegle prezentacji doczeka się nowy smart zegarek marki – Honor Watch 4 Pro. Producent zamieścił nawet plakat, na którym widać smartwatch i część obudowy telefonu. Widać, że faktycznie jest to dość płaskie urządzenie, choć pogrubia je wystający moduł aparatu.

Zmiany dotyczące grubości i masy zapewne nie będą spektakularne, ale to kolejny krok do upodobnienia rozkładanych telefonów do tradycyjnych smartfonów. Grube obudowy rozkładaków, pomijając wysokie ceny, to jedna z przyczyn, które mogą zniechęcać bardziej wymagających użytkowników.

Z przecieków wynika, że Honor Magic Vs2 będzie całkiem nieźle wyposażony, choć nie jest to absolutnie topowa specyfikacja. Elastyczny ekran zaoferuje rozdzielczość 2K i wysokie odświeżanie obrazu, a sercem tego modelu ma być układ Snapdragon 8+ Gen 1, wspierany przez 16 GB RAM. Potrójny moduł foto reprezentować będzie przede wszystkim główny aparat z matrycą 50 Mpix i przysłoną f/1,9. Będzie mu towarzyszył aparat portretowy z teleobiektywem i zoomem 2.5x oraz aparat szerokokątny. Smartfon naładujemy z mocą 66 W.

Specyfikacja modelu Honor Magic Vs2 będzie nieco ustępować Magicowi V2, który ma Snapdragona 8 Gen 2, ale pozwoli to producentowi zejść jeszcze z ceną, co oznacza kolejną zachętę dla nabywców.

