Honor Magic 3 - poznajemy część specyfikacji

Wczoraj upewniliśmy się, że Honor pokaże 12 sierpnia model Magic 3, a dzisiaj poznajemy kolejne fakty o jego specyfikacji.

Honor wrócił wreszcie do pracy na pełnych obrotach. Już 12 sierpnia chiński producent zaprezentuje swoje kolejne urządzenia. Wtedy pojawi się bowiem seria Honor Magic 3. To wiemy od wczoraj, dzisiaj natomiast poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat specyfikacji technicznej nowych urządzeń. Możemy się spodziewać dwóch smartfonów - Honor Magic 3 oraz Honor Magic 3 Pro. Na pewno drugi z nich będzie miał Snapdragona 888 Plus, najpewniej to samo czeka model klasyczny. Wersja Pro ma mieć szybkie ładowanie 100 W w postaci przewodowej, natomiast w bezprzewodowej będzie to 50 W.

Wariant standardowy będzie miał wyświetlacz o przekątnej 6,76 cala. Możemy się spodziewać poczwórnego aparatu głównego. Honor Magic 3 będzie kosztować 4000 juanów, czyli około 2395 złotych. Honor Magic 3 Pro będzie z kolei kosztować 5000 juanów. To około 2994 złote. Więcej informacji na temat nadchodzących smartfonów poznamy najpewniej już niedługo. Rzadko który producent daje radę zaskoczyć czymkolwiek w dzień premiery.

Źródło zdjęć: mydrivers

Źródło tekstu: gizmochina, wł