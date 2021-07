Honor pokaże 12 sierpnia serię Magic 3

Honor już za niecały miesiąc zaprezentuje swoje nowe urządzenia. Teraz okazało się, że będzie to seria Honor Magic 3.

Honor ostatnio zapowiedział, że 12 sierpnia dojdzie do dużej konferencji prasowej. Chiński producent nie zdradził jednak wtedy, jakie dokładnie urządzenia zadebiutują. Od razu pojawiły się domysły, o co może chodzić. Najpoważniejszym kandydatem był Honor 50 w wersji międzynarodowej. Swoich zwolenników miały też jednak składane telefony Honor Magic Flip i Honor Magic Fold. Część obstawiała smartfony Honor Magic 3, jeszcze inni chcieli widzieć tablet Honor Magic Tab. Teraz Honor sprecyzował jednak, że chodzi o smartfony z serii Honor Magic 3. Amerykański Qualcomm już wcześniej potwierdzał, że w tym przypadku możemy się spodziewać układów Qualcomm Snapdragon 888 Plus.

Honor nie powiedział co prawda, ilu smartfonów możemy się spodziewać, ale od czego są przecieki? Wieści z Chin mówią, że producent szykuje trzy telefony z serii Magic 3. Wszystkie mają mieć najmocniejsze układy Qualcommu. Niektóre doniesienia mówią też, że w skład serii będzie wchodzić jeden składany smartfon. Nie wiadomo jednak, czym miałby się różnić od nadchodzących serii Fold i Flip.

Źródło zdjęć: honor

Źródło tekstu: gizmochina, wł