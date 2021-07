Honor szykuje w sierpniu dużą premierę

Honor planuje 12 sierpnia zorganizować dużą konferencję prasową, podczas której pokaże on swoje nowe urządzenia. Tajemnicą pozostaje co to będzie dokładnie.

Honor wreszcie okrzepł po zamieszaniu wywołanym sprzedażą przez Huaweia i kupnem przez regionalne władze Shenzhenu. Firma zaprezentowała już flagowe smartfony Honor 50, jednak do tej pory były one przeznaczone wyłącznie na rynek chiński. To o tyle ważne, że w Chinach kontynentalnych nie ma usług Google. Teraz Honor ogłosił, że 12 sierpnia planuje dużą konferencję prasową, podczas której możemy się spodziewać debiutu nowych urządzeń. Niestety, firma nie sprecyzowała, o co dokładnie chodzi. Pierwszym skojarzeniem jest właśnie Honor 50 z usługami Google.

Nie jest to jednak jedyne urządzenie, o którym słyszeliśmy ze stajni Honora. Marka planuje wskrzeszenie serii Magic i debiut urządzenia Honor Magic 3. Opcji do wyboru jest jednak więcej. Może to być Honor Magic Fold, Honor Magic Flip oraz tablet Honor Magic Tab. Jedno jest pewne - zobaczymy flagowca. Nie wiemy jednak jeszcze, czy będzie on klasyczny, czy też składany. Oczywiście zawsze jest możliwość, że pojawi się więcej nowych serii niż jedna.

