HarmonyOS 2.0 w wersji beta dostępny dla Huaweia P30 i Mate'a 30 Pro

Huawei nie zwalnia w swoich pracach nad stworzeniem całkowicie własnego systemu operacyjnego. W ten sposób uda się odciąć kolejne powiązanie producenta z USA. Teraz pojawiła się beta wersji HarmonyOS 2.0 dla smartfonów Huawei P30 i Huawei Mate 30 Pro. Pierwszy w swojej wersji Pro zdobył u nas nawet tytuł najlepszego telefonu swojego roku, natomiast drugi był pierwszym flagowcem już bez usług Google. Jak się sprawuje na nich HarmonyOS 2.0 w wersji beta? Okazuje się, że nadspodziewanie dobrze. Szczególnie dobrze działają aplikacje z Androida. Działają one tak, że można je pomylić z natywnymi.

Jednocześnie nowy HarmonyOS wcale nie jest na bazie Androida, co odkryli Internauci na portalu Weibo. Na pierwszy rzut oka może jednak się wydawać inaczej - warstwa estetyczna wzorowana jest na EMUI 11. Ta wersja nakładki była już od początku projektowana zarówno z myślą o Androidzie, jak i HarmonyOS. Huawei udostępnił również OpenHarmony, czyli jądro swojego systemu operacyjnego na Gitee, czyli chińskim konkurencie należącego do Microsoftu GitHuba.

Finally... A video of #HarmonyOS Beta 1 on #Huawei Mate 30 with #EMUI11 on top.



There is not so much to see. Apart from how Android apps are fluid. I doubt that they are native apps.

However, what could make Harmony OS so fast to running android apps? Can't wait to discover :) pic.twitter.com/yyiVbHztza