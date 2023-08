Hama na IFA 2023: nowe zegarki, głośniki premium i inny sprzęt

Na berlińskich targach IFA 2023 nie może zabraknąć niemieckiej marki Hama. Pokaże ona między innymi swoje najnowsze smartwatche, a także głośniki premium, gniazdka WLAN czy uchwyty na telewizor.

Targi IFA (Internationale Funkausstellung) w Berlinie, które rozpoczynają się 1 września 2023 roku, są jednymi z najważniejszych na świecie pokazów najnowszych osiągnięć w elektronice użytkowej. Nie mogło tam więc zabraknąć marki Hama. Obchodzący właśnie swoje stulecie producent zapowiada mnóstwo nowości, podzielonych na poszczególne sekcje tematyczne, a wszystko na stoisku o powierzchni 1200 m2.

Smartwatche czwartej generacji

Hama wprowadza na rynek nowe inteligentne zegarki. To coś w sam raz na okres jesiennych treningów sportowych. Zaoferują one użytkownikom kolorowy dotykowy wyświetlacz AMOLED, a także wbudowany mikrofon i głośnik (opcja prowadzenia rozmów telefonicznych), moduły Bluetooth i GPS, możliwości sterowania głosowego poprzez asystenta Alexa, barometr, wysokościomierz, kompas czy wodoszczelność klasy IP68, specjalistyczną aplikację i obsługę do 110 dyscyplin sportowych. Nowe trzy modele Hama z serii 8900 oferują 8 dni pracy na jednym ładowaniu baterii. Wyróżniają się okrągła kopertą, gumowym paskiem i stonowaną srebrno-złoto-beżową lub czarną kolorystyką.

Hama i Canton łączą siły w dziedzinie audio

Elektronika użytkowa to także bardzo rozbudowany segment audio. Hama ogłasza więc współpracę z marką Canton, jednym z największych niemieckich producentów głośników Hi-Fi. Razem firmy zaprezentują na targach IFA 2023 pierwsze wspólne, potężne głośniki i inne produkty z dziedziny audio.

Etui na smartfony z gwarancją ekstremalnej ochrony

Następnymi propozycjami z portfolio marki Hama są pochłaniające wstrząsy etui na telefony komórkowe, wykonane z innowacyjnego materiału D3O. Zapewniają one wysoki poziom ochrony przed wstrząsami, uderzeniami, upadkami i jakimikolwiek urazami mechanicznymi. Unikatowy materiał jest przezroczysty i nie żółknie wraz z upływem czasu.

Przyszłość w świecie odbioru telewizji

W segmencie telewizyjnym wszystko staje się większe, bardziej płaskie, cięższe i bardziej elastyczne. Hama zaprezentuje rozwiązania we wszystkich obszarach, w tym uchwyty ścienne, piloty, kable i wiele innych.

Warto zwrócić uwagę chociażby na uchwyt ścienny (również do ścian skośnych) z czterema ramionami, którego wysokość można precyzyjnie i bezstopniowo regulować. Wspornik można obrócić o 100 stopni, co zapewnia swobodę przy wyborze jego umiejscowienia w domu. Zabezpieczone mocowanie daje nam pewność stabilnego trzymania, zapobiegania przypadkowemu odłączeniu i upadkowi odbiornika. Ten uchwyt nadaje się do użycia z płaskimi telewizorami o przekątnej od 32 do 65 cali lub w standardzie VESA od 75x75 do 400x400. W zestawie znajdziemy oczywiście wszelkie niezbędne materiały montażowe.

Gniazdko WLAN Matter

Matter, nowy standard z segmentu Smart Home, umożliwia szybkie i łatwe łączenie urządzeń, nawet od różnych producentów. Dzięki gniazdkom Hama WLAN Matter z obsługą właśnie tej normy, inteligentny dom staje się jeszcze bardziej użyteczny. Gniazdko bez problemu da się zintegrować z dowolną aplikacją kompatybilną z Matter, taką jak Alexa, Apple Home czy Google Home.

Wiele z propozycji marki Hama już teraz spełnia wymagania standardu USB-C. Dzięki nim można ładować wszystkie urządzenia, od suszarek do włosów po MacBooki, z mocą 100 W przez porty USB-C, USB-A, a także uziemione wtyczki. A skoro o zasilaniu energią mowa, niemiecka marka ma również w zanadrzu nowe modele szybkich ładowarek z Power Delivery oraz Qualcomm Quick Charge.

Zobacz: Maxcom jedzie do Berlina. Co pokaże na IFA 2023?

Zobacz: FRITZ! pokaże nowości dla łączy światłowodowych, Wi-Fi 7 i smart home

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe