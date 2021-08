Google prezentuje Fitbit Charge 5, opaskę z EKG, czujnikiem EDA i płatnościami zbliżeniowymi

Należąca do Google’a marka Fitbit zaprezentowała swoją najnowszą, najbardziej zaawansowaną opaskę sportową – Charge 5. To pierwszy smartband firmy, który został wyposażony w czujnik EDA, pomagający zarządzać stresem oraz dostępną wkrótce aplikację EKG. Opaska ma też kolorowy wyświetlacz AMOLED oraz wbudowany moduł GPS.

Fitbit Charge 5 zawiera w sobie funkcje, jakich brakuje w wielu smartwatchach. Opaska pozwala kontrolować stres, kondycję serca, sen i ogólne samopoczucie – wszystko to w cieńszej i bardziej eleganckiej obudowie w porównaniu do poprzednich modeli.

Ocena gotowości treningowej

Dzięki nowemu wskaźnikowi „Codziennej gotowości” będzie można ocenić, czy organizm gotowy jest danego dnia na trening, czy potrzebuje regeneracji. Każdego ranka użytkownicy opaski otrzymają obliczenie kondycji na podstawie aktywności fizycznej, zmienności tętna i snu z ostatniej nocy. Nowa funkcja umożliwi też wgląd w analizę tego, co wpłynęło na dany wynik oraz podsunie pomysły, jak go poprawić, np. zalecany cel aktywnych minut czy dłuższy sen.

Charge 5 wyposażony został również we wbudowany moduł GPS, 20 trybów ćwiczeń oraz automatyczne rozpoznawanie aktywności i dostęp do szacunkowej wartości V02 max.

Opaska z pomiarem stresu

Fitbit Charge 5, jako pierwsza opaska w historii marki, został wyposażony w czujnik EDA. Mierzy on reakcję organizmu na stres poprzez zmiany w gruczołach potowych. Fitbit po raz pierwszy udostępnił tę funkcję zeszłej jesieni wraz z premierą smartwatcha Fitbit Sense. Producent podaje, że dzięki niej aż 70% użytkowników tego urządzenia zmniejszyło swoje tętno i uspokoiło się podczas zaledwie dwuminutowej sesji EDA Scan. Teraz umożliwia to także Charge 5.

Dostanie też aplikację EKG

Fitbit Charge 5 pozwoli zidentyfikować także takie schorzenia serca, jak migotanie przedsionków, co umożliwi aplikacja EKG. Producent udostępni ją w najbliższym czasie. Charge 5 całodobowo monitoruje też puls i wysyła powiadomienia o wysokim i niskim tętnie.

Oprócz śledzenia kondycji serca Charge 5 zapewnia również wgląd w inne kluczowe wskaźniki zdrowotne za pośrednictwem specjalnej sekcji w aplikacji Fitbit. Umożliwia ona śledzenie częstości oddechów, zmiany temperatury skóry i poziomu SpO2 w perspektywie czasu.

Użytkownicy opaski Fitbit Charge 5 będą mogli także korzystać z narzędzi do monitorowania snu, takich jak ocena snu, pomiar faz snu czy inteligentny budzik.

Płatności zbliżeniowe opaską

Charge 5 pozwoli również na dokonywanie płatności zbliżeniowych za pomocą Fitbit Pay, będzie też wysyłać powiadomienia z i do smartfonu. Użytkownik będzie mógł wybierać spośród 20 kolorowych tarcz zegara. Opaska ma ekran AMOLED z opcją Always On Display. Inaczej niż poprzednie modele z serii Charge 5 ma zaokrąglony kształt i został zaprojektowany z myślą o najlepszym dopasowaniu do nadgarstka.

Użytkownicy otrzymają do wyboru lekkie silikonowe opaski Infinity, oddychające opaski sportowe, nylonowe paski na rzepy i ręcznie wykonane, skórzane paski Horween.

Charge 5 jest dostępny w cenie 869 zł, która obejmuje również sześciomiesięczną subskrypcję Fitbit Premium. Charge 5 można zamówić już dziś w przedsprzedaży na Fitbit.com i u wybranych sprzedawców na całym świecie, a oficjalna sprzedaż rozpocznie się jesienią tego roku.

