Fitbit Luxe, elegancka opaska sportowa, już oficjalnie. „Holistyczne podejście do zdrowia”

Zgodnie z doniesieniami sprzed kilku dni, nowy tydzień Fitbit rozpoczął premierą stylowej opaski Fitbit Luxe. Urządzenie nie tylko zwraca uwagę eleganckim wzornictwem, ale także wyraża „holistyczne podejście do zdrowia”, jak to określa producent.

Fitbit Luxe to połączenie tradycyjnego smartbanda z biżuterią. Standardowe, dostępne w zestawie opaski można zamienić na dodatkowe akcesoria, w tym bransoletkę Parker Link ze złotej stali nierdzewnej powstałą we współpracy z marką gorjana.

Jak wyjaśnia producent, podczas projektowania Luxe’a zastosowano nowoczesne wersje tradycyjnych technik jubilerskich. Zastosowano procesy formowania wtryskowego metalu oraz waporyzacji metalu, co pozwoliło uzyskać na kopercie ze stali nierdzewnej efekt wysokiego połysku. Ma to zapewniać podobieństwo do ręcznie robionej biżuterii ze złota lub platyny.

Fitbit Luxe to najcieńszy jak dotąd smartband z ekranem dotykowym w historii firmy. Jest to także pierwsza opaska tej marki z kolorowym wyświetlaczem.

Holistyczne podejście do zdrowia

Fitbit Luxe zapewnia wszystkie najważniejsze funkcje, jakich można oczekiwać po smartbandzie. Dzięki pulsometrowi daje dostęp do 20 różnych trybów ćwiczeń, w tym takich jak golf, pilates, spinning lub tenis. Oczywiście nie zabrakło wparcia dla aktywności na świeżym powietrzu, w tym biegania, jeżdżenia na rowerze lub wędrówek pieszych. W tych przypadkach opaska wspomagana jest przez GPS z telefonu.

Dodatkowa funkcja Aktywne Minuty pozwala ocenić, kiedy dać z siebie więcej podczas treningu, a kiedy zmniejszyć tempo ćwiczeń. Jest to spersonalizowany wskaźnik, który mierzy czas spędzony w umiarkowanej i intensywnej strefie tętna. Dzięki takiemu podejściu ruch i aktywność fizyczna nie sprowadzają się jedynie do pomiaru liczby kroków.

Fitbit Luxe oferuje także zarządzanie stresem i śledzenie snu. Dzięki dostępowi do Wskaźników Zdrowotnych w aplikacji Fitbit opaska Luxe umożliwia wgląd w kluczowe informacje o stanie zdrowia: pozwala przeanalizować częstość oddechów, zmienność tętna, tętno spoczynkowe, a wkrótce także wahania temperatury skóry oraz nasycenie krwi tlenem SpO2. W aplikacji Fitbit możliwe jest też zapisywanie posiłków, nawodnienia i masy ciała oraz wykorzystanie funkcji Zdrowie Kobiet.

Czas pracy opaski Fitbita wynosi do 5 dni.

Więcej z Fitbit Premium

Fitbit opiera swój model biznesowy nie tylko na sprzedaży urządzeń, ale także na dodatkowych profitach, jakie osiąga się dzięki płatnej usłudze Fitbit Premium. Wraz z trackerem Luxe dostępna jest jej bezpłatna 6-miesięczna subskrypcja.

Usługa Fitbit Premium zapewnia głębszą analizę danych, w tym spersonalizowane pomiary kluczowych wskaźników zdrowotnych. Inna korzyść to szczegółowa analiza Oceny Stresu, w tym informacje o wysiłku, wzorcach snów i szybkości reakcji organizmu na czynniki stresogenne. Użytkownicy usługi Premium otrzymują również dostęp do prawie 200 treningów i sesji mindfulness, a także do ponad 60 nowych treści dotyczących żywienia. Dostępna jest też nowa funkcja śledzenia poziomu glukozy we krwi w aplikacji Fitbit. Pokazuje ona, jak poziom glukozy zmienia się w ciągu dnia i jak reaguje on na inne wskaźniki.

Cena i dostępność

Luxe jest już dostępny w przedsprzedaży w cenie 749 zł z sześciomiesięcznym okresem próbnym Fitbit Premium (o wartości 53,94 euro). Pełna sprzedaż rozpocznie się jeszcze wiosną. Poza klasyczną silikonową opaską do urządzenia można dobrać na przykład podwójny pasek z wysokogatunkowej czarnej skóry Horween, plecione i miękkie siatki ze stali nierdzewnej lub bransoletki Gorjana Parker Link w wersji platynowej i złotej ze stali nierdzewnej.

Dodatkowe akcesoria do Luxe kosztują od 149 do 449 zł. Opaska Gorjana for Fitbit Luxe Special Edition jest dostępna w przedsprzedaży w cenie 999 zł, a jej oficjalna dostępność rozpocznie się w czerwcu.

Źródło zdjęć: Fitbit

Źródło tekstu: Fitbit