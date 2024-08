Chcesz szybciej naładować Pixela 9? Kup ładowarkę firmy Google

Najnowsze smartfony firmy Google, czyli modele z serii Pixel 9, przyniosły wzrost szybkości ładowania. Jak sie jednak okazuje, by z niego w pełni skorzystać, potrzebna jest odpowiednia ładowarka. Najlepiej ta oferowana przez firmę z Mountain View.

Pixel 9 Pro XL wprowadza istotne zmiany w świecie szybkiego ładowania firmy Google. Nowe flagowce, których wspomniany model jest przetestowanym już przez redakcję TELEPOLIS.PL przedstawicielem, osiągają moc ładowania na poziomie 37 W, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu do 27 W w poprzednich modelach. Jednak za tą zmianą kryje się innowacyjne podejście, które może wprowadzić pewne zamieszanie wśród użytkowników.

Napięcie zamiast natężenia

Tradycyjne podejście do szybkiego ładowania w smartfonach polega na zwiększaniu natężenia prądu, aby dostarczyć większą moc. Przykładem może tu być Samsung Galaxy S22 Ultra, który korzysta z 10 V i 5 A, aby osiągnąć optymalną moc ładowania. W przypadku serii Pixel 9 firma Google postanowiła pójść inną drogą, podnosząc napięcie zamiast natężenia prądu. W testach osiągnięto napięcie aż do 18 V, co jest rzadko spotykane w świecie smartfonów.

Zwiększanie napięcia w procesie ładowania jest techniką stosowaną głównie w urządzeniach o większej pojemności baterii, takich jak laptopy, gdzie przekształcenie wysokiego napięcia na niższe wiąże się z pewnymi stratami efektywności i generowaniem ciepła. Jednakże, Google zdaje się skutecznie radzić sobie z problemem nadmiernego ciepła w swoich najnowszych smartfonach.

Kompatybilność ładowarek – nowe wyzwanie

Nowe podejście Google'a do szybkiego ładowania może jednak stanowić problem dla użytkowników, którzy zdecydują się na ładowarki innych producentów. Większość dostępnych na rynku ładowarek może nie być w stanie dostarczyć pełnej mocy 37 W do Pixeli 9. W praktyce oznacza to, że jeśli użyjemy niekompatybilnej ładowarki, urządzenie może ładować się z niższą mocą, na przykład 27 W.

Warto zauważyć, że kompatybilne ładowarki na rynku już istnieją, choć ich wybór może być ograniczony. Przykładem może być najnowsza ładowarka Samsung 45 W lub Anker 45 W Nano II, które obsługują napięcie 20 V. Mimo to, dla użytkowników, którzy chcą mieć pewność pełnej kompatybilności, najlepszym rozwiązaniem może się jednak okazać zakup oficjalnej ładowarki Google 45 W. Gdy podczas testów do ładowania Pixela 9 Pro XL używałem 65-watowej ładowarki firmy Samsung, maksymalna zmierzona moc ładowania wyniosła 33 W.

Po co takie zmiany?

Motywy stojące za decyzją firmy Google o zmianie podejścia do szybkiego ładowania mogą sugerować większe plany na przyszłość. Wybór tak wysokiego napięcia może być krokiem w kierunku jeszcze szybszego ładowania w przyszłych modelach, przekraczającym obecny próg 50 W. To wymaga jednak zastosowania specjalistycznych komponentów i zaawansowanej inżynierii, co jest odważnym posunięciem dla firmy, która zazwyczaj podchodzi do innowacji z ostrożnością.

Podsumowując, Google Pixel 9 Pro XL nie tylko wprowadza nowy standard w ładowaniu smartfonów, ale także stawia przed użytkownikami nowe wyzwania związane z kompatybilnością sprzętu. Choć innowacyjne podejście do ładowania może wymagać pewnych kompromisów, to niewątpliwie otwiera drzwi do jeszcze szybszego i bardziej efektywnego ładowania w przyszłości. A tymczasem chińskie firmy już dawno przekroczyły moc ładowania rzędu 100 W, 200 W i nawet 300 W.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Google

Źródło tekstu: Reddit, Google, Android Authority