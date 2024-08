Ładowanie przyszłości. W 4 minuty do setki

Realme wprowadza rewolucyjną technologię ładowania, która ustanawia nowe standardy w branży. Dzięki tej innowacji, użytkownicy mogą naładować swoje smartfony w rekordowo krótkim czasie, co stanowi przełom w zakresie mocy, bezpieczeństwa i wydajności.

Technologia 320 W SUPERSONIC to kolejny kamień milowy dla Realme w dziedzinie szybkiego ładowania, po wprowadzeniu mocy 240 W z telefonem Realme GT3 w lutym 2023 roku. Dzięki najnowszemu rozwiązaniu, pełne naładowanie smartfonu zajmuje tylkoe 4 minuty i 30 sekund. W ciągu jednej minuty ładowarka może naładować urządzenie do 26% pojemności, a naładowanie telefonu do ponad 50% zajmuje mniej niż 2 minuty.

Przemysł mobilny od lat zmagał się z wyzwaniem znalezienia równowagi między dużą mocą, kompaktowymi rozmiarami i bezpieczeństwem. Realme poświęciło dwa lata badań na rozwiązanie tego problemu. Tak powstała technologia 320 W SUPERSONIC, która wykorzystuje pionierskie rozwiązania:

Pierwszą na świecie składaną baterię do smartfonów: Bateria o pojemności 4420 mAh składa się z czterech oddzielnych komórek, które można ładować jednocześnie. Każda komórka ma grubość poniżej 3 mm, co zapewnia 10% wzrost pojemności w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

Transformator napięcia AirGap: Ta technologia oferuje zaawansowaną bezkontaktową konwersję elektromagnetyczną, izolując wysokie napięcie od akumulatora w przypadku poważnych usterek. Transformator jest ultrakompaktowy i obniża napięcie do 20 V, chroniąc baterię i zapewniając wydajność energetyczną na poziomie 98%.

Maksymalną gęstość mocy i niezrównaną kompatybilność: Ładowarka 320 W SUPERSONIC, zwana "Pocket Cannon", ma gęstość mocy wynoszącą 3,3 W na centymetr sześcienny. Obsługuje większość zaawansowanych protokołów ładowania, w tym UFCS, PD i SuperVOOC, oferując wysoką kompatybilność dla wszystkich urządzeń. Dzięki dwóm wyjściom USB-C, umożliwia jednoczesne szybkie ładowanie – 150 W dla telefonów Realme i 65 W dla kompatybilnych laptopów.

Sześć najnowocześniejszych technologii

Oprócz szybkiego ładowania, Realme wprowadza sześć nowych technologii w trzech kluczowych obszarach, AI, wydajność i obrazowanie:

Półprzewodnikowy przycisk z funkcją przesuwania: Umożliwia intuicyjne sterowanie dotykowe, natychmiastowe powiększanie i szybkie robienie zdjęć.

Antyrefleksyjny wyświetlacz: Minimalizuje odblaski do 80%, zapewniając komfortowe oglądanie nawet w jasnym świetle słonecznym.

Technologia AI Motion Picture: Przekształca pojedyncze zdjęcie w dynamiczne wideo o 25 klatkach, ożywiając wspomnienia.

AI Gaming Super Resolution: Zapewnia jedwabiście gładki, krystalicznie czysty obraz, odciążając procesor.

4D Game Vibration: Umożliwia konfigurowalną haptykę dla ponad stu akcji w grze.

Realme Holo Audio: Dostosowuje pozycjonowanie dźwięku, aby powiadomienia nie zakłócały gry.

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Realme

Źródło tekstu: Realme