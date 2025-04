Pojawił się wadliwy Radeon RX 9070 XT. Ma temperatury rzędu 113°C

Niemiecka redakcja Igor's LAB otrzymała od czytelnika wadliwą kartę graficzną PowerColor Radeon RX 9070 XT Hellhound . Mimo iż egzemplarz ten zaliczył kontrolę jakości producenta przed trafieniem do sklepu, okazało się, że rdzeń RDNA 4 jest uszkodzony . Przekłada się to na bardzo wysokie temperatury uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu, sprawy nie rozwiązuje też zwykła wymiana pasty termoprzewodzącej.

AMD twierdzi, że sprawa nie jest poważna

Dokładna analiza Igora Wallosska wykazała, że powodem są wżery na GPU , powstałe zapewne przy produkcji w trakcie tzw. procesu backgridingu. To ponad 1934 wgłębień w strukturze krzemu , które powodują ekstremalnie wysokie temperatury . Niemcy odnotowali różnicę 46°C między średnią temperaturą GPU a wartościami hotspot, które potrafiły sięgać aż 113°C . Dla architektury RDNA 4 granicą bezpieczeństwa jest 110°C, więc przekroczenie tego progu skutkuje silnym throttlingiem.

Branżowe wytyczne mówią, że dopuszczalne wżery to te głębokie na maksymalnie 5-10 µm i o średnicy do 50-100 µm (przy założeniu, że nie występują blisko krawędzi układu ani w newralgicznych miejscach). W bardziej wrażliwych obszarach defekt o głębokości ponad 2–3 µm może już być uznany za krytyczny. Tymczasem w jednym z uszkodzeń na opisywanej karcie zmierzono głębokość 12,59 µm i średnicę 212,36 µm, co poważnie przekracza dopuszczalne normy.