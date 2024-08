Google Pixel 9 Pro XL ma problemy z aparatem

Google wprowadził niedawno na rynek smartfony z serii Pixel 9, a te zaczęły trafiać do rąk użytkowników. Niektórzy z nich zgłaszają pewne problemy związane z aparatem. Choć większość właścicieli modelu Pixel 9 Pro XL jest zachwycona jego możliwościami, pojawiły się doniesienia o defekcie, który może negatywnie wpływać na jakość zdjęć i filmów.

Google Pixel 9 Pro XL został wyposażony w zaawansowany zestaw aparatów, który jest jednym z głównych atutów tego flagowego smartfonu. Na jego tylnym panelu znajdują się trzy aparaty:

główny o rozdzielczości 50 Mpix ,

, ultraszerokokątny o rozdzielczości 48 Mpix ,

, teleobiektyw peryskopowy o rozdzielczości 48 Mpix.

Teleobiektyw peryskopowy oferuje pięciokrotny zoom optyczny, co pozwala na uchwycenie odległych obiektów w doskonałej jakości, natomiast ultraszerokokątny obiektyw pozwala na rejestrowanie szerszych ujęć, idealnych do fotografowania krajobrazów czy grupowych zdjęć. Dodatkowo, wszystkie te aparaty korzystają z zaawansowanych algorytmów opartych na sztucznej inteligencji, które poprawiają jakość zdjęć, szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych.

Firma Google zadbała również o zaawansowane funkcje wideo, umożliwiające nagrywanie w wysokiej rozdzielczości z płynną stabilizacją obrazu. Dzięki tym rozwiązaniom, Pixel 9 Pro XL jest uznawany za jedno z najlepszych urządzeń do mobilnej fotografii, dostępnych na rynku.

Co się dzieje z aparatem Pixela 9 Pro XL?

Wśród użytkowników smartfonu Google Pixel 9 Pro XL pojawiły się skargi na problem z przekrzywianiem się obrazu podczas korzystania z teleobiektywu. Został on po raz pierwszy zauważony przez użytkownika Reddita o pseudonimie "lordinarius", który opublikował krótki filmik ukazujący to zjawisko. Wideo pokazuje, jak aparat zaczyna się niepokojąco przechylać, gdy użytkownik przełącza się z powiększenia 2x na 5x.

Początkowo wydawało się, że problem dotyczy tylko jednego użytkownika. Szybko jednak wyszło, że nie jest to odosobniony przypadek. W tym samym wątku na Reddicie inni właściciele modelu Pixel 9 Pro XL potwierdzili, że doświadczyli podobnych problemów z teleobiektywem. Co więcej, jeden z użytkowników zauważył, że problem dotyczy także jego obiektywu ultraszerokokątnego. To sugeruje, że usterka jest bardziej powszechna, niż sądzono na początku.

Skala problemu i możliwe przyczyny

Nie wiadomo jeszcze, jak szeroko rozpowszechniony jest ten problem, ale doniesienia sugerują, że może on dotyczyć różnych modeli z serii Pixel 9. Chociaż nie wszyscy użytkownicy doświadczają tego problemu na co dzień, niepokojące jest to, że defekt występuje nie tylko w jednym, ale w kilku aparatach w jednym urządzeniu.

Obecnie trudno jest ustalić, co dokładnie powoduje ten defekt. Istnieje jednak nadzieja, że problem może być związany z oprogramowaniem, co oznacza, że Google mogłoby naprawić go w przyszłej aktualizacji. Aby jednak tak się stało, firma musi najpierw zostać poinformowana o tym problemie przez użytkowników. Gorzej, jeśli jest to problem sprzętowy. Wtedy bez wizyty w serwisie czy wymiany wadliwego smartfonu się nie obejdzie.

Masz taki problem? Zgłoś go do Google'a

Jeśli zauważysz, że Twój Pixel 9 Pro XL ma problemy z aparatem, najlepiej jak najszybciej skontaktuj się z firmą Google i zgłoś to, podając jak najwięcej szczegółów. Możesz to zrobić za pomocą funkcji "Wyślij opinię" w ustawieniach urządzenia. W ten sposób pomożesz przyspieszyć pracę nad rozwiązaniem problemu i umożliwić firmie Google przygotowanie odpowiedniej poprawki w przyszłych aktualizacjach.

