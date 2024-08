Podoba Ci się Pixel 9? Sprawdź, z jakich funkcji nie skorzystasz

Najnowsze smartfony firmy Google przyniosły sporo nowych lub ulepszonych funkcji. Nie wszystkie z nich są jednak dostępne w Polsce. Można to sprawdzić za pomocą specjalnie w tym celu stworzonego narzędzia.

Seria Google Pixel z roku na rok ewoluuje, wprowadzając szereg ekskluzywnych funkcji, które z czasem trafiają również do innych urządzeń z systemem Android. Najnowsze smartfony Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro czy Google Pixel 9 Pro XL, które oficjalnie trafiły również do Polski, nie są wyjątkiem. Oferują one kilka nowych funkcji AI, nową aplikację Pixel Weather i wiele więcej.

Niestety, nie wszystkie te funkcje są obsługiwane na każdym modelu Pixel. Co gorsza, dostępność tych funkcji może różnić się w zależności od regionu. Pomimo tego, Google nie zapewnia oficjalnej metody ustalenia, co jest dostępne i gdzie. Właśnie tutaj przydaje się nowe narzędzie stworzone przez "redditora" o nicku darcon134.

Where is Enabled to proste narzędzie internetowe, za pomocą którego można sprawdzić, które funkcje nie są dostępne dla wybranego regionu, na przykład dla Polski. Należy pamiętać, że jest to nadal projekt w trakcie prac. Nie ma w nim na przykład możliwości filtrowania listy niedostępnych funkcji według modelu telefonu czy języka. Mogą się pojawiać także błędne informacje. Jeśli takie znajdziesz, możesz skorzystać z formularz na dole, który ułatwia kontakt z twórcą.

Dla osób spoza USA szybko staje się oczywiste, że wiele z najlepszych funkcji jest zarezerwowanych dla tego rynku, lub jeszcze kilku wybranych. I chodzi tu nie tylko o Satelitarny SOS, z którego na razie mogą skorzystać wyłącznie mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Więcej takich funkcji można znaleźć dzięki narzędziu Where is Enabled, dostępnego pod tym adresem.

Niektóre z ograniczeń wynikają z wąskiego wsparcia dla języków innych niż angielski w niektórych funkcjach AI. Dużą rolę mogą tu również odgrywać bardziej rygorystyczne przepisy, co w szczególności dotyczy krajów Unii Europejskiej, czyli również Polski. Niektóre z prawnych regulacji w UE mogą sprawiać, że dla firmie Google trudniej jest wprowadzić swoje funkcje AI bez dodatkowej kontroli, więc często pojawiają się one znacznie później na Starym Kontynencie niż w USA.

Zobacz: Google Pixel 9 Pro XL – inteligentny fotosmartfon z niedosytem mocy (test)

Zobacz: Google wprowadza nowe funkcje AI tylko dla dorosłych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Android Police, Android Authority