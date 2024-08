Pixele 9 dostają satelitarny SOS, ale nie w Polsce

Jedną z nowości zapowiedzianych przez firmę Google razem ze smartfonami z serii Pixel 9 była funkcja Satelite SOS (satelitarny SOS), pozwalająca na wezwanie pomocy nawet w miejscu, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowych czy Wi-Fi. Teraz funkcja ta zaczęła trafiać do użytkowników, ale na razie tylko w USA.

Zgodzie z wcześniejszymi zapowiedziami, Google rozpoczął proces wprowadzania usługi Satellite SOS (satelitarny SOS) dla użytkowników smartfonów z serii Google Pixel 9, ale tylko w Stanach Zjednoczonych. Nowa funkcja, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników w sytuacjach awaryjnych, jest dostępna za darmo przez pierwsze dwa lata od aktywacji.

Satellitarny SOS to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia nawiązanie połączenia z satelitą w przypadku braku dostępu do tradycyjnych sieci komórkowych. Usługa została stworzona we współpracy z firmą Skylo, która dostarcza technologię satelitarną, oraz Garmin, odpowiedzialnym za koordynację odpowiedzi w sytuacjach kryzysowych.

Dzięki nowej funkcji, użytkownicy smartfonów Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL oraz Pixel 9 Pro Fold mogą czuć się bezpieczniej podczas podróży w odległe lub słabo zasięgowe obszary. Korzystanie z Satellite SOS jest proste. Po aktywacji usługi, użytkownik może w każdej chwili, w sytuacji zagrożenia, wysłać sygnał SOS. W takim przypadku smartfon połączy się z najbliższym satelitą Skylo, a następnie prześle sygnał ratunkowy, który zostanie odebrany i przetworzony przez system Garmin Response, specjalnie przystosowany do tego rodzaju komunikacji. Dzięki temu, odpowiednie służby ratunkowe mogą szybko zareagować i podjąć akcję ratunkową, nawet w najbardziej odległych miejscach.

Wprowadzenie satellitarnego SOS w Pixelach 9 to krok w przyszłość, który z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników tych smartfonów na całym świecie. Oczekuje się, że funkcja ta, w miarę rozwoju technologii i rozszerzenia współpracy z operatorami satelitarnymi, stanie się powszechnie dostępna. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w innych częściach globu.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Mishaal Rahman / X

Źródło tekstu: Mishaal Rahman / X