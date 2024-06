Skynopy szykuje rewolucję w łączności satelitarnej

Skynopy, młody start-up z Paryża, chce wprowadzić prostotę do świata satelitów. W krótkim czasie zdobył zaufanie wielkich inwestorów i jest gotowy na zmiany w kosmicznej komunikacji. Celem jest to, by kontakt z satelitami był tak łatwy jak używanie smartfonu.

Skynopy to dynamiczny start-up z serca Paryża, specjalizujący się w nowoczesnych rozwiązaniach satelitarnych. Firma poinformowała o sukcesie w postaci zamknięcia rundy finansowania na imponującą kwotę 3,1 miliona dolarów (około 12,4 mln zł). To osiągnięcie nadeszło błyskawicznie, w ciągu zaledwie trzech tygodni, co jest znaczącym wyczynem dla firmy działającej na rynku dopiero od kilku miesięcy. Inicjatywę wsparło wielu inwestorów, w tym znany na całym kontynencie fundusz Heartcore Capital, Kima Ventures, Better Angle i BPI France, a także doświadczeni przedsiębiorcy, tacy jak Thibaud Elziere (e-founders, Hexa) i Yohann Leroy (CEO Maia Space). Zebrane fundusze umożliwią Skynopy rozwinięcie swojej usługi łączności dla operatorów satelitów LEO, co jest odpowiedzią na rosnące wymagania dynamicznie rozwijającego się przemysłu kosmicznego.

Zastanów się nad sytuacją, w której do wysłania filmiku z telefonu potrzebujesz odnaleźć najbliższą antenę, następnie ustawić telefon w jej kierunku, skonfigurować ustawienia radiowe, w tym modulacje i protokoły, a na końcu zapłacić za każdą minutę korzystania z anteny. To właśnie ta techniczna i komercyjna zagwozdka stanowi wyzwanie dla operatorów satelitarnych przy próbie pobrania obrazu lub filmu z satelity. Skynopy ma na celu zrewolucjonizowanie i przede wszystkim uproszczenie tego procesu.

Firma powołana do życia w październiku 2023 roku przez Pierre’a Bertranda i Antonina Hirscha, wcześniej związanych z Loft Orbital, ma wielkie aspiracje: przenieść łatwość komunikacji, jaką znamy z telefonów komórkowych, na satelity krążące na niskiej orbicie oraz do sektora konstelacji, korzystając z unikalnego modelu biznesowego i przełomowych technologii interfejsów.

Skynopy proponuje bezproblemową, uproszczoną i globalną usługę dla operatorów satelitarnych, umożliwiającą łączenie ich satelitów (wysyłanie poleceń i odbieranie danych) poprzez hybrydową sieć anten naziemnych. Dzięki modelowi “jako usługa”, operatorzy mogą skupić się na swoich misjach, nie martwiąc się o techniczne aspekty łączności ani o kosztowną infrastrukturę anten naziemnych, zapewniających płynną komunikację z satelitami, porównywalną do korzystania z telefonu komórkowego. Skynopy opracowało uniwersalne złącza, które mogą współpracować z istniejącymi sieciami stacji naziemnych, umożliwiając szybsze skalowanie niż tradycyjne metody. Ta strategia pozwala Skynopy oferować łączność o wysokiej przepustowości przy jednoczesnym ograniczeniu potrzeb inwestycyjnych, co stawia firmę w roli Airbnb dla anten naziemnych.

Zarządzając pełnym łańcuchem wartości łączności satelitarnej, Skynopy ma ambicję stać się liderem na szybko rozwijającym się rynku segmentu naziemnego. Ta unikalna pozycja już teraz zaowocowała podpisaniem i realizacją kilku umów z kluczowymi graczami francuskiego ekosystemu kosmicznego, w tym z firmami HEMERIA i CNES. Środki pozyskane w ramach tej rundy finansowania pozwolą Skynopy przyspieszyć komercjalizację swojej oferty stacji naziemnych “jako usługa”. Start-up nawiązał już partnerstwa przemysłowe, aby zintegrować wstępne sieci stacji naziemnych i zrealizować swoją wizję łączności “pod klucz”. Ostatnie finansowanie umożliwi również Skynopy rozbudowę zespołu poprzez nowe rekrutacje.

Segment naziemny, a konkretnie stacje naziemne, to trzeci filar każdej infrastruktury kosmicznej, obok pojazdu kosmicznego i satelitów. Dzisiaj gracze przemysłowi i polityka publiczna mają tendencję do niedoceniania tego kluczowego filaru, który jest niezbędny do tworzenia i pozyskiwania danych, stanowiąc do 20% kosztów misji. Skynopy ma na celu rozwiązanie tego impasu i zaoferowanie prawdziwej innowacji w modelu biznesowym. W tym kontekście, ta runda finansowania oznacza ważny kamień milowy dla Skynopy i rozwój pierwszej bezszwowej usługi łączności satelitarnej, spełniającej rosnące potrzeby przemysłu kosmicznego.

– skomentował Pierre Bertrand, dyrektor generalny Skynopy

Skynopy oferuje innowacyjne rozwiązanie dla poważnego wyzwania w przemyśle kosmicznym. Głęboka wiedza rynkowa Pierre’a i Antonina, w połączeniu z ich ambitną wizją międzynarodową – co zostało uwidocznione przez ich znaczący wkład w sukces Loft w Europie – wzmacnia nasze przekonanie o ich zdolności do zrewolucjonizowania sektora łączności satelitarnej. Jesteśmy w pełni przekonani o ich potencjale transformacyjnym i cieszymy się, że możemy być częścią podróży Skynopy.

– powiedział Yohan Pereira, przedstawiciel Heartcore Capital

Usługa stacji naziemnych Skynopy odpowiada na dobrze zidentyfikowaną komercyjną potrzebę w ekosystemie satelitarnym, wypełniając komercyjną i przemysłową lukę. Taki gracz, z wystarczającą komercyjną przyczepnością, może wykorzystać główne zalety, czy to geograficzne, przemysłowe czy instytucjonalne.

– dodał Lionel Suchet, Dyrektor Innowacji, Aplikacji i Nauki w CNES

Zobacz: Operator dostarczy 5G z satelitów. Pierwsze wyniesie misja SpaceX

Zobacz: Od 800 MHz do 3,6 GHz, czyli jak częstotliwości łączą nas ze światem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Skynopy