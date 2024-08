Pixel 9 Pro Fold – nowy składany flagowiec Google

Firma Google zaprezentowała wczoraj swoje nowe produkty z rodziny Pixel. Wśród pokazanych smartfonów znalazł się składany Pixel 9 Pro Fold, który w przeciwieństwie do pozostałych sprzętów, nie trafi oficjalnie do Polski (przynajmniej na razie).

Google wprowadził na rynek nowy model swojego składanego smartfonu – Pixel 9 Pro Fold. To druga generacja "składaków" giganta z Mountain View, która ma być odpowiedzią na rosnącą konkurencję w segmencie składanych telefonów. Model ten wyróżnia się dużymi ekranami, nowym zawiasem oraz smuklejszym profilem, co ma go uczynić bardziej wygodnym i funkcjonalnym w codziennym użytkowaniu.

Ekran i design

Pixel 9 Pro Fold wyposażony został w zewnętrzny ekran OLED o przekątnej 6,3 cala z częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz maksymalną jasnością 2700 nitów. Jednak prawdziwym atutem jest wewnętrzny, 8-calowy ekran Super Actua OLED, z dynamicznym odświeżaniem od 1 do 120 Hz. Zawias został znacząco udoskonalony, co sprawia, że otwieranie i zamykanie urządzenia jest płynniejsze, a telefon jest bardziej wytrzymały.

Aparaty

Na czele fotograficznego arsenału składanego Pixela 9 Pro Fold stoi główny aparat o rozdzielczości 48 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. W zestawie jest też teleobiektyw 10,8 Mix z 5-krotnym zoomem optycznym oraz aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 10,5 Mpix. Google stawia na zaawansowane funkcje edycji zdjęć, jak Magic Editor i nowy tryb Reimagine, który pozwala na dodawanie elementów do zdjęć za pomocą AI.

Wydajność

Pixel 9 Pro Fold jest napędzany nowym układem Tensor G4, wspieranym przez 16 GB RAM-u oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej. Bateria o pojemności 4650 mAh ma zapewnić długi czas pracy z dala od ładowarki. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 14, a jego użytkownicy mogą liczyć na 7 dużych aktualizacji, czyli aż do Androida 21 (jeśli po drodze nie zmieni się nazewnictwo).

sierpień 2024 257 g, 5.1 mm grubości 16 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB) - 48 Mpix + 10.5 Mpix + 10.8 Mpix + 10 Mpix + 10 Mpix 8" - OLED (2076 x 2152 px, 374 ppi) Google Tensor G4, 3,10 GHz Android v.14.0 4650 mAh, USB-C

Dostępność i cena

Google Pixel 9 Pro Fold jest dostępny w USA oraz wybranych krajach Europy Zachodniej, takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Smartfon nie jest oficjalnie dostępny w Polsce i póki co nie zapowiada się, by miało się to zmienić. Europejska cena smartfonu to 1899 euro (8154 zł) za wariant 16/256 GB i 2029 euro (8712 zł) za wariant 16/512 GB. W promocji na start urządzenie w bogatszej konfiguracji jest jednak dostępne w cenie tańszej wersji. Do wyboru są dwa kolory obudowy, Obsidian i Porcelain.

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: Google, GSMArena