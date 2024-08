Najtańszy Google Pixel 9 - skrojony dla Polaka?

Google zaprezentował właśnie swoje nowe smartfony z serii Pixel. Najmniejszy i najtańszy z nich to Google Pixel 9.

Google Pixel 9 nie będzie tak dobrze wyposażony jak Pixele z dopiskiem Pro. To jednak nie czyni z niego bardzo atrakcyjnego smartfonu, zwłaszcza dla osób zainteresowanych „czystym” Androidem i korzystaniem ze sztucznej inteligencji Gemini.

Google Pixel 9. Nowy czip i 7 lat aktualizacji

Google Pixel 9 to przede wszystkim zaawansowany czip Google Tensor 4, przygotowany specjalnie do uruchamiania na nim modeli sztucznej inteligencji. Będzie można je wykorzystać między innymi do innowacyjnej, niemal magicznej edycji zdjęć. Google przygotował funkcje specjalnie dla aplikacji Zdjęcia Google uruchamianej na smartfonach z tej serii, od fotografowania Drogi Mlecznej po możliwość dodania się do zdjęcia grupowego (na razie w wersji beta).

Nowemu Tensorowi towarzyszy 12 GB RAM-u i 128 lub 256 GB miejsca na dane. Czemu nie więcej? Nabywcy Pixeli dostaną za darmo dostęp do pakietu Google One AI Premium na rok. Obejmuje on dostęp do sztucznej inteligencji Google Gemini Advanced oraz 2 TB miejsca w chmurze na dane. Gemini będzie między innymi podsumowywać maile, które przyjdą do skrzynki Gmail, pomoże pisać lub podsumować teksty w Dokumentach Google, planować dzień w kalendarzu, sterować głosowo mapami, a nawet wymyśli, co podać na obiad.

Aparaty w smartfonach Google Pixel zawsze stały na wysokim poziomie. Google Pixel 9 ma dość skromny zestaw dwóch aparatów z tyłu, ale sporo nadrobi oprogramowaniem. Aparat główny dostał matrycę 50 MPix, ultraszerokokątny zaś 48 MPix i można wykorzystać go także do makrofotografii. Google obiecuje nam żywe kolory na zdjęciach robionych w dzień i doskonałe oświetlenie zdjęć robionych w nocy. Warto też wspomnieć o tym, że frontowy aparat Pixela 9 dorobił się autofokusu.

Ekran na pewno nie zawiedzie. Pixel 9 został wyposażony w wyświetlacz Actua o przekątnej 6,3 cala i jasności sięgającej 2700 nitów. Chroni go szkło Gorilla Glass Victus 2, które znalazło się także na pleckach smartfonu. Boki zostały wykonane z aluminium z recyklingu, zgodnie z najnowszymi trendami. Konstrukcja jest odporna na obicia, zadrapanie i zachlapanie. Od razu widać też, że Google zrezygnował z prostego paska na rzecz nieco przyjemniejszego, zaokrąglonego kształtu wyspy z aparatami. Jest ona jednak dość wysoka, co nie wszystkim przypadnie do gustu. Poza tym miejscem Pixel 9 jest zgrabny i dobrze leży w dłoni.

Google Pixel 9: cena i dostępność w Polsce

Google Pixel 9 będzie dostępny w Polsce w cenie:

128 GB za 4049 zł,

256 za 4499 zł.

Smartfony będą dostępne w czterech kolorach: ciemnoszarym (Obsidian), białym (Porcelain), zielonym (Wintergreen) i różowym (Peony).

Będą to smartfony na lata, bo Google obiecuje aż 7 lat aktualizacji systemu i bezpieczeństwa. Ponadto właściciele Pixeli mają przywilej otrzymywania nowości w Androidzie w pierwszej kolejności.

Pełną specyfikację smartfonu Google Pixel 9 znajdziesz w naszej bazie.

sierpień 2024 198 g, 8.5 mm grubości 12 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB) - 50 Mpix + 48 Mpix + 10.5 Mpix 6.3" - OLED (1080 x 2424 px, 421 ppi) Google Tensor G4 Android v.14.0 4700 mAh, USB-C

Źródło zdjęć: Lech Okoń, Google

Źródło tekstu: własne, Google