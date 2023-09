Pixel 8 i Pixel 8 Pro – poznaliśmy ceny nowych smartfonów Google

W przyszłym tygodniu Google ma zaprezentować swoje nowe smartfony. Poznaliśmy amerykańskie i brytyjskie ceny tych urządzeń.

Powoli zbliża się czas oficjalnej premiery nowych smartfonów firmy Google. Model Pixel 8 prawdopodobnie będzie wyposażony w 6,17-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FullHD+ i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Z kolei Pixel 8 Pro ma mieć 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości QuadHD+. Oczekuje się, że oba urządzenia będą napędzane układem Tensor G3, współpracującym z poprawiającym bezpieczeństwo chipem Titan M2. Do tego 8 lub 12 GB RAM-u.

Jeśli chodzi o fotograficzną stronę nadchodzących smartfonów, to Pixel 8 będzie miał główny aparat z tyłu o rozdzielczości 50 Mpix, któremu będzie towarzyszyć jednostka ultraszerokokątna z matrycą 12 Mpix. Do tego przedni aparat o rozdzielczości 10,5 Mpix. Google Pixel 8 Pro ma podobny aparat główny, a także 48-megapikselowe aparaty z obiektywami ultraszerokokątnym oraz teleobiektywem. Z przodu będzie to samo, co w podstawowym modelu.

Oba urządzenia zaoferują użytkownikom łączność 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth i NFC, a do tego ulepszony czytnik linii papilarnych pod wyświetlaczem. Pixel 8 będzie zasilany akumulatorem o pojemności 4485 mAh, a Pixel 8 Pro – 4950 mAh. Oba mają być ładowane przewodowo z mocą do 27 W lub bezprzewodowo z mocą do 24 W. Nad wszystkim będzie czuwać system Android 14.

Dostępność i cena

Oficjalna premiera smartfonów Google Pixel 8 oraz Google Pixel 8 Pro ma się odbyć 4 października 2023 roku. Jeśli chodzi o ceny, to w USA mają się zaczynać od:

699 dolarów (3017 zł) dla modelu Pixel 8,

(3017 zł) dla modelu Pixel 8, 899 dolarów (3880 zł) dla modelu Pixel 8 Pro.

Nieoficjalne brytyjskie ceny podstawowych konfiguracji obu smartfonów wyglądają tak:

699 funtów (3694 zł) dla modelu Pixel 8,

(3694 zł) dla modelu Pixel 8, 999 funtów (5280 zł) dla modelu Pixel 8 Pro.

To samo źródło w serwisie X podaje, że Google Pixel Watch 2 będzie kosztować 349 funtów (1844 zł).

Jak będzie w rzeczywistości, powinniśmy się dowiedzieć już w przyszłym tygodniu.

